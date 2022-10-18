Как отчистить окна от грязи и пыли? Вам понадобится совок для мусора

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Опубликовано: 18.10.2022 11:00 , Обновлено: 14.09.2023

Звучит странно, но умнейшие любители чистоты уже давно пользуются этим трюком. Благодаря использованию совка для мусорв ваши окна будут безупречно чистыми и без пятен.

Совок будет выступать в роли профессионального ракеля, который будет собирать воду и грязь со стекла.

Секрет успеха не только в избавлении от засохшей грязи, но и в избежании появления разводов. Как очистить поверхность, не оставляя разводов и видимых следов полировки? Специальная швабра для стекол вполне подойдёт. Но зачем ее покупать, если окна вы можете не каждый день? Как вполне может заменить совок для мусора. Главное, чтобы у него была резиновая полоска на краю.

Она будет плотно прилегать к стеклу и захватывать даже мельчайшие частицы пыли. Форма такого совка напоминает ракель, поэтому он с успехом может его заменить. Не поверите, но мытье окон с помощью мусорного совка сразу становится проще.

Просто смочите стекло бытовым чистящим средством или моющим средством для стекол. Нанесите жидкость тряпкой или губкой. Следующим шагом будет удаление его с помощью совка. Его наконечник соберет не только воду, но и грязь. Теперь все, что вам нужно сделать, это вытереть окно насухо, и готово.

[info_b]При использовании этого метода стоит положить на подоконник, например, старое полотенце. Благодаря этому мы избежим ситуации, когда собранная жидкость будет затекать на стену или радиатор.[/info_b]

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