"Мне кажется, там маньяки живут" — В TikTok опубликовали видео необычного дома на Минщине

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Опубликовано: 09.04.2024 18:12 , Обновлено: 09.04.2024

Один из пользователей разместил на популярной видеоплатформе короткий ролик с необычным домом. По крайней мере, на каждом шагу такой точно не встретишь. Расписной забор, телевизор на крыше, бутылки и многое-многое другое. Посмотрите на это чудо и вы.

Судя по комментариям, находится столь необычное строение в деревне Светлица Минской области. Кто-то из белорусов часто проезжал и видел дом собственными глазами, а кто-то и вовсе заинтриговал в комментариях, написав, что “это вы ещё во дворе не были…”

“Я боюсь таких домов, если честно. Мне кажется, там маньяки живут”, — то ли в шутку, то ли всерьёз написала одна из девушек, на что вторая ответила:

“Обычно в таких домах живут светлейшие и интереснейшие люди”.

Кто-то из пользователей выразил мнение, что “это оберег от перфекционистов”, а другому необычный дом напомнил “штаб-квартиру Илона Маска”. И правда, что-то в этом есть.

“Как же мне нравятся люди, у которых не так, как у всех!” — поделилась ещё одна белоруска. Тему поддержал мужчина с чувством юмора:

“Это когда жена мужу его вещи дома хранить запрещает”.

Ранее Telegraf.news писал, что один из активных пользователей TikTok опубликовал видео, в котором показал белорусские продукты на полках Дубая. Казалось бы, экспорт никто не отменял, что здесь такого? Но автора удивили не сами продукты, а цены на них.

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