«Я в восхищении!» - Блогерша показала, как за 15 минут собрать целое ведро вишни

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Опубликовано: 17.07.2023 13:22 , Обновлено: 17.07.2023

Вырастить богатый урожай вишни в собственном саду - это, как известно, всего пол-дела. Тем садоводам, которым удалось сберечь вишнёвые деревья от засухи, летних ливней с градом и назойливых птиц, нужно ещё проявить немалую сноровку и спортивные навыки, чтобы собрать ягоду. Этот долгий, монотонный процесс усложняется ещё и тем, что, вися на дереве и выписывая акробатически пируэты на стремянке, приходится удерживать на весу ведро с самой ягодой, которое так и норовит опрокинуться. Нашли полезный совет, как с помощью подручных средств решить эту проблему.

Собрать семилитровое ведро вишни за 16 минут - это не рекламное обещание продавцов новомодного гаджета для садоводов, а результат эксперимента пользовательницы Tik Tok под ником @annakharytonik. Блогерша подтвердила на практике годность одного из лайфхаков, найденных на просторах интернета, который должен был существенно облегчить и ускорить сбор вишни.

В начале эксперимента девушка не очень верила в то, что из обычной пластиковой пятилитровой бутылки можно соорудить приспособление, которое настолько ускорит процесс сбора ягод. Тем не менее, она сделала всё, как советовали авторы самоделки, а именно:

обрезала дно у пятилитровой бутылки,

сделала надрез посередине в виде окошка (в него просовывают руку в процессе сбора, а я годы свободно падают в бутылку),

саму бутылку закрыла крышкой.

“Лайфхаков хватает, а вот годных не так уже и много”, - прокомментировала она перед тем как отправиться проверять на практике готовый “инструмент”. Результатом осталась довольна как сама автор видео, так и сотни пользователей соцсети, которые оставили свои комментарии под виде.

[link href=“https://www.tiktok.com/@annakharytonik?refer=embed” title=“@annakharytonik” target=“_blank” rel=“noopener”] @annakharytonik [/link] • как вам результат? [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0?refer=embed” title=“любимаядача” target=“_blank” rel=“noopener”] #любимаядача [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B?refer=embed” title=“дачныесоветы” target=“_blank” rel=“noopener”] #дачныесоветы [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%84%D1%85%D0%B0%D0%BA%D0%B8?refer=embed” title=“дачныелайфхаки” target=“_blank” rel=“noopener”] #дачныелайфхаки [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B8?refer=embed” title=“огородныеидеи” target=“_blank” rel=“noopener”] #огородныеидеи [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D0%B5%D0%BA?refer=embed” title=“рек” target=“_blank” rel=“noopener”] #рек [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D0%B8?refer=embed” title=“врекии” target=“_blank” rel=“noopener”] #врекии [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA?refer=embed” title=“начинающийдачник” target=“_blank” rel=“noopener”] #начинающийдачник [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/Don” title=” Don’t Worry Be Happy - Frankie Moreno” t-Worry-Be-Happy-6799509671825639426?refer=embed” target=“_blank” rel=“noopener”] Don’t Worry Be Happy - Frankie Moreno [/link]

Судя по комментариям под видео, лайфхак пришёлся зрителям по душе, а кто-то признался, что именно таким самодельным приспособлением пользуется уже несколько лет уже.

“Я в восхищении!”, “Годится!”, “О, круто! слава тик-току”, - подобных комментариев под видео, набравшем уже более 416 тыс. просмотров, очень много.

“Где вы раньше были, я свою пару дней назад собрала, намучалась, 2 дня собирала) ценный лайфхак, спасибо) буду в следующем году пробовать”, - поблагодарила одна из пользовательниц соцсети за совет. В ответ другие читатели ей подсказали, что этим способом можно собирать не только вишню или черешню, но и другие ягоды, например, чёрную или красную смородину.

Ранее Телеграф рассказывал о ещё одном лайфхаке из Tik Tok, который также значительно облегчает и ускоряет сбор красной смородины (в Беларуси её чаще называют поречкой). Эти небольшие ягоды, покрытые тонкой кожицей и обладающие нежным вкусом, требуют особого внимания и терпения.

Как быстро собрать мелкую красную смородину? Понадобится один предмет с кухни

А другой белорусские блогер поделился в TikTok оригинальным способом переборки лесных ягод, таких как черника или голубика. По словам его супруги, именно так они вот уже несколько лет удаляют все мелкие листочки, веточки и мусор из собранных ягод.

Белорус поделился способом, как за 5 минут перебрать ведро черники