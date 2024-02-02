Смещение Венеры и Марса, спиральная галактика. В NASA показали, что искать на небе в феврале

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Опубликовано: 02.02.2024 11:27 , Обновлено: 02.02.2024

Космическое агентство NASA (НАСА) опубликовало видео, где рассказало об основных моментах, которые помогут людям, в том числе белорусам, подготовиться к приключениям по наблюдению за планетами и звездами.

Так, в НАСА сообщили, что в феврале Венера начнет исчезать с утреннего неба, как раз когда Марс возвращается к видимости. А Юпитер и Луна составят “милую пару” в День Святого Валентина.

Там также посоветовали навести телескоп рядом с Большой Медведицей, чтобы найти M81, известную как “Галактика Боде”.

Основные моменты наблюдения за небом в феврале:

Весь месяц – Венера все еще будет сиять на восточном небосклоне перед восходом солнца, но с каждым днем будет опускаться все ниже. Так что стоит ловить ее, пока можете.

– Венера все еще будет сиять на восточном небосклоне перед восходом солнца, но с каждым днем будет опускаться все ниже. Так что стоит ловить ее, пока можете. Весь месяц – Марс начинает быть виден на предрассветном небе. Он довольно низкий и пока не очень яркий, но наблюдайте, как он становится выше и ярче в течение следующих нескольких месяцев.

– Марс начинает быть виден на предрассветном небе. Он довольно низкий и пока не очень яркий, но наблюдайте, как он становится выше и ярче в течение следующих нескольких месяцев. 6 февраля – Обратите внимание на Венеру вместе с тонким полумесяцем на востоке утром, как раз когда небо начинает светлеть.

Карта неба, показывающая Венеру с Луной утром 6 февраля, за 45 минут до восхода солнца.

9 февраля – Новолуние.

– Новолуние. 14 февраля – Вечером обратите внимание на полумесяц очень близко к Юпитеру, высоко на юго-западе после захода солнца.

Карта неба, показывающая Юпитер и Луну вечером 14 февраля.

22-28 февраля – На этой неделе те, у кого есть беспрепятственный вид на юго-восточный горизонт, могут наблюдать близкое сближение Марса и Венеры, поскольку пара растет.

– На этой неделе те, у кого есть беспрепятственный вид на юго-восточный горизонт, могут наблюдать близкое сближение Марса и Венеры, поскольку пара растет. 24 февраля – Полнолуние.

– Полнолуние. Весь месяц – наблюдать за одним из самых известных “объектов Мессье”, M81, относительно легко в течение следующих нескольких месяцев, примерно до мая. Большая Медведица может помочь вам определить местоположение этой далекой спиральной галактики, которую вы можете увидеть в небольшой телескоп или даже бинокль.

Что за спиральная галактика?

М81 — это спиральная галактика, похожая на наш собственный Млечный Путь, но немного меньше, и это одна из самых ярких галактик на ночном небе. Она расположена примерно в 11,8 миллионах световых лет от нас, а это значит, что, если вы в состоянии наблюдать его, те фотоны света, которые попадают в ваш глаз, путешествуют в космосе более 11 миллионов лет, чтобы достичь вас.

Галактику открыл астроном Иоганн Боде в 1774 году, откуда и получила свое другое распространенное название - “Галактика Боде”. В то время она была просто занесена в каталог как туманность или слабое, нечеткое пятно. Только после работы Эдвина Хаббла в 1920-х годах многие такие слабые, расплывчатые объекты были признаны самодостаточными галактиками со звездами, находящимися за пределами Млечного Пути и невероятно удаленными от нас.

M81 немного слишком тусклый, чтобы его можно было увидеть невооруженным глазом, но его можно увидеть в бинокль или небольшой телескоп, где он выглядит как тусклое пятно света. С помощью 6-дюймового телескопа вы можете рассмотреть яркое ядро галактики, а с помощью 8-дюймового телескопа вы можете начать различать спиральные рукава.

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