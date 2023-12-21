Как надолго избавиться от пыли? Капните 2 капли этого средства на мебель — и не пожалеете

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Опубликовано: 21.12.2023 13:08 , Обновлено: 21.12.2023

Во время уборки мы часто испытываем разочарование, когда только что вытертая мебель снова покрывается тонким слоем пыли. Но что, если существует способ, который позволит нам надолго избавиться от этой неприятной проблемы? Оказывается, достаточно всего лишь нескольких капель недорого средства, чтобы мебель оставалась чистой и безупречной на долгое время.

Пыль представляет собой смесь твердых частиц диаметром до 100 мкм. Эксперты подсчитали, что она содержит до 45 различных химических веществ, органические и неорганические осадки и микроорганизмы. Пыль, которую мы вытираем с нашей мебели и полов, состоит, среди прочего: от живых клещей, омертвевшей кожи, волос, бактерий, грибков, плесени и их спор, а также веществ, принесенных извне на обувь – например, песка.

Не существует одного волшебного метода, который позволит вам раз и навсегда избавиться от пыли со всех уголков вашего дома. Однако есть эффективные способы, которые помогут сделать так, чтобы она оседала на мебели намного реже.

Один из таких способов — купить в аптеке или магазине недорогое универсальное средство. Речь идет о глицерине.

[info_b]В белорусских аптеках глицерин на момент написания материала стоит от 1,80 до 7, 13 BYN. (в зависимости от объема и производителя).[/info_b]

Какой будет порядок действий?

Сначала протрите мебель от пыли влажной тряпкой. Затем возьмите чистую салфетку (или тряпочку) и бутылочку глицерина. Капните пару капель жидкости на поверхности и хорошо разотрите сухой салфеткой.

Другой способ — капнуть две-три капли глицерина сразу на слегка влажную салфетку из микрофибры. А затем протереть ею мебель.

Как это работает? Дело в том, что глицерин создаст на поверхностях защитный слой. Поэтому пыль будет собираться медленнее.

Кстати, есть еще одно средство, которое должно справиться с проблемой. О нем Телеграф писал ранее.

Как надолго убрать пыль с мебели? Поможет одно косметическое средство

Что нужно делать регулярно?

Во-первых, обеспечьте надлежащую вентиляцию. В домах, где вентиляция не работает должным образом, всегда будет больше пыли. Поэтому следите за исправностью вентиляционных каналов и регулярно проверяйте чистоту и беспрепятственность воздушных решеток. Регулярно протирайте все вентиляционные решетки в доме влажной тряпкой.

Часто проветривайте помещения — не только летом и весной, но и осенью и зимой. Хотя бы раз в день открывайте настежь все окна на 10-15 минут.

Еще один способ минимизировать количество пыли — часто проветривать и вытряхивать постельное белье на свежем воздухе, а также регулярно стирать и заменять наволочки.

Кроме того, при уборке не забывайте про укромные уголки. Также не забывайте регулярно протирать верхние поверхности шкафов и шкафов. Обратите внимание на места, которые вы не видите, но где может скапливаться много пыли.

Ранее Телеграф писал, что существуют некоторые места, которые мы часто забываем включить в список уборки. При этом именно они могут стать источниками грязи и бактерий, которые негативно влияют на наше здоровье.

Про эти 4 места в доме забывают почти все. Как часто их нужно убирать?