"Отказы, отказы и отказы" — Эксперт рассказал, куда белорусы могут податься на "шенген" в апреле

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Опубликовано: 24.04.2024 09:57 , Обновлено: 24.04.2024

Специалист белорусского визового агентства рассказал в TikTok о ситуации с записью на получение шенгенской визы в апреле. Комментаторы поделились своим опытом.

По словам специалиста визового агентства TUT-Visa, “нормально” подать на визу в Беларуси сейчас практически некуда. В Венгрии и Испании выдают только однократные визы и “записывают на следующую неделю”. Просто так поймать дату практически нереально, уверяет эксперт.

“Франция объявила о том, что туристических виз не будет вплоть до октября, а в для получения визы в Италию нужно записываться в тетрадь с очередью в 30 тысяч человек. Правда, есть “лазейка” с гостевым или бизнес-приглашением, с помощью которого можно подать на визу уже через 2 месяца”, — рассказал специалист визового агентства.

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В Германии ожидать визу придётся около 11 месяцев, но и там, как и в случае с Италией, есть лазейка с “гостевым приглашением” после которого подачу на визу можно ускорить до 2-6 месяцев. На какой срок получится получить немецкую визу при этом неясно. Это могут быть как 3 месяца, так и 5 лет, утверждает автор видеоролика.

Греция в подаче на визу, не смотря на оплаченные самолёты и отели, отказывает практически всё время.

Также в видеоролике специалист поделился ситуацией с получением виз в Канаду, Англию, США, Китай и Тайланд.

В комментариях к видеоролику, белорусы подтвердили непростую ситуацию с получением виз.

“Мой знакомый ждал Германию почти 10 мес, но зато дали на 5 лет”, — рассказал один из пользователей.

“Мне вчера Греция отказала”, — подтвердил кто-то.

Некоторые из пользователей рассказали в комментариях о “лазейке” для ускоренного получения визы и в Грецию.

“Мы в Грецию летели через приглашение и нам звонили кучу раз и уточняли детали”, — написала одна из белорусок под видео.

“В Грецию по приглашению за 2 рабочих дня сделали”, — добавил ещё один комментатор.

Ранее Telegraf.news писал о том, что в СМИ появилась информация о том, что Евросоюз со второй половины 2024 года прекратит впускать граждан без биометрического паспорта. В Департаменте по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Беларуси прокомментировали ситуацию.

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