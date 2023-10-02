Это нужно сделать всем белорусам перед включением отопления. Как поможет сэкономить?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 02.10.2023 09:47 , Обновлено: 02.10.2023

С наступлением холодов вопрос экономии тепла становится для белорусов (да и не только) особенно актуальным. Поэтому перед началом отопительного сезона хорошо бы не забыть об одной вещи. Именно от нее зависит не только ваше здоровье, но и счета за отопление.

Радиаторы и батареи — эффективный и удобный источник тепла. Однако со временем на их поверхности и во всех возможных щелях скапливается пыль, собачья и кошачья шерсть, паутина и грязь.

Они, в свою очередь, препятствуют прохождению тепла в помещение, поэтому грязный отопительный прибор — неэффективный. А это, в конечном счете, означает более высокие счета за электроэнергию.

К счастью, существует быстрый и эффективный способ тщательной очистки радиатора.

Зачем чистить радиатор?

Перед тем, как вам подадут тепло или вы сами включите отопление, необходимо тщательно вымыть радиатор, причем, не только снаружи, но и внутри.

Первая причина — это то, что при работе прибора микрочастицы грязи и пыли, поднятые теплым воздухом, попадают в наши легкие, что может привести к заболеваниям дыхательной системы.

Вторая немаловажная причина в том, что пыль и грязь, оседающие на элементах обогрева, мешают полноценной отдаче тепла. То есть, если у вас грязные батареи, то температура в доме будет ниже, чем могла бы быть. Загрязненный радиатор может потреблять больше энергии, что, в свою очередь, отражается на состоянии нашего кошелька.

Как быстро помыть радиатор и батареи?

Однако, почистить радиаторы изнутри обычно довольно проблематично, особенно если между вертикальными колоннами слишком узкие зазоры. Именно там и скапливается больше всего пыли, грязи и прочего мусора.

К счастью, есть способы, благодаря которым эта работа станет гораздо проще и эффективнее, чем кажется.

Например, для очистки радиатора с узкими щелями можно использовать фен:

Убедитесь, что радиатор холодный. Разложите на полу влажную ткань или старое полотенце. Направьте фен на решетку радиатора, удалите с ее помощью загрязнения и въевшуюся грязь. Установите максимальную мощность, чтобы воздух выдувался с максимальной мощностью. После того как центральная часть радиатора очищена, можно переходить к очистке наружной части радиатора. Окуните губку или тряпку в раствор воды и средства для мытья посуды. Тщательно вымойте радиатор, трубы, вентили и т.д.

Зачем надевать целлофановый пакет на батарею? Дело не в тепле

А чтобы почистить чугунную батарею , можно применить этот же метод. А можно использовать и пылесос без насадки или с плоской насадкой. Далее также промойте батареи теплой водой с моющим средством.

[info_b]Кстати, если на батареях есть пятна, их стоит предварительно замочить в мыльном растворе. Просто оставьте его на 15 минут, а затем протрите щеткой.[/info_b]

А как часто нужно мыть радиаторы и батареи? Вообще эксперты говорят, что оптимально это делать два раза в год. Но если кто-то из членов семьи страдает аллергией, то стоит заниматься чисткой чаще.

Ранее Телеграф писал, что использованный чайный пакетик (иногда даже дважды и трижды) даже у самых прижимистых белорусов дальше отправляется в мусорное ведро. Но мы вам предлагаем не торопиться. Попробуйте повесить его на радиатор или ручку двери. Звучит странно, но эффект вас поразит. Этот трюк особенно стоит использовать зимой.

Зачем вешать использованный пакетик чая на батарею? Попробуйте этот трюк и не пожалеете

Когда в Беларуси включат отопление?

Напомним, отопление в жилых домах белорусов включают, когда среднесуточная температура в течение пяти дней не превышает 8 градусов по Цельсию.

Ранее представитель министерства ЖКХ Беларуси Алексей Филанович заявил, что точную дату включения отопления в квартирах по всей Беларуси будут определять местные исполкомы.

В ЖКХ назвали дату включения отопления в Беларуси. Но есть нюанс