"Сейчас мы их обанкротим!" — В минском кафе предложили оформить подписку на кофе. В чём выгода?

🎥 Видео

Опубликовано: 20.03.2024 17:41 , Обновлено: 20.03.2024

Белорусы опубликовали ролик в TikTok, где рассказали о необычной акции одного из столичных кафе. По их словам, за подписку на определённую сумму можно пить кофе хоть каждый день. Во сколько обойдётся такое удовольствие?

Девушка на видео рассказала, что в кафе действует необычное предложение: за “подписку” в 20 белорусских рублей там предложили покупать один напиток в день. Любой, вне зависимости от вида и стоимости.

“Кофе ничего такой”, — рассказал после выхода из кофейни спутник девушки и добавил, что “по деньгам, наверное, им это не выгодно”.

“Зато мне выгодно!” — с улыбкой ответила белоруска. При этом авторы видео отметили, что в самом заведении информации о специальном предложении нет: девушка увидела рекламу где-то в интернете.

В комментариях белорусы писали о том, что всё логично: “За 20 рублей они купили 2 постоянных клиента (реклама), посещаемость и полный окуп своего продукта”.

“Сейчас мы их обанкротим!”, — то ли с улыбкой, то ли с горечью выразил мнение ещё один пользователь.

“Зарабатывают как и спортзалы на тех, кто купил абонемент и не ходит”, — поделился один из белорусов.

Нашлись в обсуждении и те, кто вообще не видит смысла в таких покупках. По их словам, себестоимость напитка настолько низкая, что даже с подпиской покупать его невыгодно.

“В ресторане себестоимость кофе — 90 копеек, с учётом воды, электричества и тд., а вам продают его за 6-7 рублей…” — резюмировал один из пользователей популярной соцсети.

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