Как правильно перевести возраст кошки в человеческие годы? Эта таблица (и не только) вам поможет

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Опубликовано: 13.11.2023 11:12 , Обновлено: 13.11.2023

Многие хозяева кошек и котов, когда смотрят на своих питомцев, задаются вопросом, сколько лет было бы их мурлыкам, если бы они были... людьми. Как перевести возраст кошки в человеческие годы? Нашли простой способ.

Вопреки распространенному мнению, один год жизни кошки вовсе не равен семи человеческим годам. На самом деле, в первые два года кошки стареют гораздо быстрее, чем мы. При этом год жизни кошки в человеческих годах составляет примерно 15 лет, а 2 кошачьих года — это… целых 24 человеческих!

Однако, хотя годовалые кошки уже могут показаться физически зрелыми животными, их психическое и эмоциональное развитие еще продолжается. Следует также помнить, что кошка, живущая на улице, стареет гораздо быстрее, чем кошка, живущая в доме или квартире, пишет Koty.pl.

Как рассчитать возраст кошки в человеческих годах? Вот таблица, которая поможет в этом!

[info_b]На самом деле, это будет лишь условный перевод. Да, кошки достигают зрелости раньше, поскольку живут меньше, но это не зрелость в человеческом понимании.[/info_b]

Таблица Telegraf.news по данным Koty.pl

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А как рассчитать возраст кошки, не зная даты ее рождения?

Если вы взяли кошку из приюта или забрали бездомную мурлыку с улицы и не знаете, сколько ей лет, вы все же можете попытаться определить ее возраст. Вот несколько способов, которые помогут dам приблизительно определить каждый последующий год жизни вашей кошки.

Отличным индикатором возраста кошки являются ее зубы/ Оценивая возраст кошки таким способом, ветеринары отмечают, что зубной камень на всех зубах указывает на то, что животному может быть от примерно 3 до примерно 5 лет. В свою очередь, отсутствие зубов у вашей кошки может означать, что у вас достаточно пожилая кошка.

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Как долго живут кошки и что на это влияет?

Можно ли продлить жизнь кошки? Остановить старение кошки, конечно же, невозможно, но можно повысить ее шансы на долгую жизнь.

Как правило, кошки живут с нами дольше, чем коты. Кроме того, средний возраст выше у кошек после стерилизации.

А еще на продолжительность жизни кошек влияет и их образ жизни. Ухоженное животное со здоровым телосложением проживет дольше, чем кошка с избыточным весом или та, которая постоянно испытывает скуку и стресс.

Наконец, кошки, не живущие на улице, живут дольше — до 20 лет. Для кошек, живущих на улице, средний возраст составляет 5-8 лет.

Возраст кошки зависит от ряда факторов, в том числе от сбалансированного питания, регулярного профилактического ухода и нашей заботы о психике мурлыки. Заботьтесь о своем питомце, чтобы и он, и вы дожили до глубокой старости в добром здравии.

Ранее Телеграф писал, что тема выгула на улице домашних кошек до сих пор вызывает много сомнений и споров. Владельцы котов обычно делятся на две группы — энтузиастов концепции кошки как существа, прежде всего свободного и, следовательно, выходящего, когда ему это хочется на природу, и решительных противников.

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