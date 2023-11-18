Накапливают ртуть и отходы. Какие 6 видов рыб не стоит покупать белорусам?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 18.11.2023 09:05 , Обновлено: 28.11.2023

Врачи рекомендуют есть рыбу не реже двух раз в неделю. Ведь в ней содержатся полиненасыщенные жирные кислоты (омега-3 и омега-6), витамины А, D, Е, К, белок, фосфор и другие вещества и микроэлементы. Но часто ли белорусы задумываются о том, что этот продукт может быть не только полезным, но и очень вредным для человеческого организма? А ведь эксперты давно составили рыбные «черные списки», которые помогают ориентироваться в разнообразии продукта.

Какую рыбу покупать не стоит?

Но прежде чем с ними познакомиться, давайте поговорим об общих советах по выбору рыбы.

Смотрим на размер. Зачастую мы стремимся выбирать большую рыбу, в которой, как нам кажется, и костей меньше, и полезностей больше. Но, как утверждает нутрициолог Маргарита Краснова, как раз крупные сорта рыб «накапливают в себе тяжелые металлы». Поэтому их не рекомендуется есть беременным, кормящим женщинам, тем, кто планирует беременность, детям и подросткам.

Жирная полезнее? Смотря кому. Такие сорта, например, ту же сельдь, нельзя есть людям с болезнью желчного пузыря, проблемами с поджелудочной железой. Эти органы при получении повышенной нагрузки (из-за высокого процента жирности) могут работать с нарушениями.

А как насчет сырой? На свой страх и риск, потому что в ней, как объяснила Маргарита Краснова, «могут быть паразиты», которые погибают только после полной термообработки. Точно не стоит есть беременным, пожилым, людям с ослабленным иммунитетом и детям.

Можно ли есть рыбу с ферм? Вроде бы да, но тоже очень осторожно. Потому что в ней омега-6 может быть в избытке. А если в вашем организме в дефиците омега-3, то можно получить усиление любого воспаления.

Рыбакам на заметку. Кстати, даже если вы поймали рыбу сами, то это еще не значит, что она чистая и полезная. Ведь неизвестно, в какой среде (по химическому составу) она обитала и как долго. А рыба – это «своеобразная губка». Она вначале впитывает в себя все – и полезное, и вредное, а потом «отдает» тому, кто ее ест.

[info_b]По данным Всемирной организации здравоохранения, в семьях, живущих рыбной ловлей, до 17 детей из тысячи страдают от когнитивных нарушений из-за употребления рыбы, содержащей ртуть.[/info_b]

А теперь давайте пройдемся по видам, которые лучше не покупать.

Акула

То, что для Беларуси когда-то считалось экзотикой, теперь можно найти в продаже. Например, стейк из акулы из Новой Зеландии (на момент написания материала) можно было заказать по цене 17 рублей за кг.

Блюда из акулы, конечно же, считаются деликатесом. Ведь готовить ее достаточно сложно – из-за специфического запаха.

Но эта рыба накапливает в своих тканях очень много ртути. Причем аккумулирует ее, кроме прочего, еще и из-за того, что она – крупный хищник, который поедает более мелких рыб. А они, в свою очередь, тоже накапливают ртуть в тканях. А этот химический элемент, как известно, может вызвать у человека тяжелые поражения нервной системы.

Эта любимая белорусами рыба на самом деле выглядит ужасно. Когда от нее стоит отказаться, а кому есть обязательно?

Морской окунь

Еще один «чемпион» по содержанию ртути. Кстати, под видом морского окуня могут продавать более дешевый вид рыбы, например, сибас.

Впрочем, некоторые специалисты говорят о вреде не всех морских окуней, а только диких. И советуют узнавать, откуда рыба привезена. Даже если вы собираетесь не покупать ее в магазине, а заказывать в ресторане.

Не рекомендуют есть дикого морского окуня, выловленного на островах Принца Эдварда, Крозе, в Чили. А вот тех, которых выловили у побережья Аргентины, возле Фолклендских островов и Маккуори, вполне можно употреблять в пищу. Но не чаще 2 раз в месяц.

Голубой тунец

С этой рыбой, похоже, все сложно. Если вы выбираете «просто тунца», то вначале убедитесь, что не его опасные из-за ртути разновидности. А это – большеглазый тунец, голубой тунец или черноперый, утверждают специалисты.

По их словам, «выросшего в естественных условиях тунца сегодня на прилавках магазинов найти практически невозможно». Выращивают его, в основном, на рыбных фермах и в специальных хозяйствах. А там подкармливают антибиотиками и гормонами.

Угорь

Вот его-то кто-то ловил собственноручно, правда? Ведь он бывает не только морским, а и речным, озерным. Так, в Беларуси угря можно выловить в озерах Нарочанского края, Браславщины, Витебщины. Особенно популярен у нас копченый угорь.

Но не надо забывать, что эта «рыба-змея» также накапливает ртуть, а еще – сельскохозяйственные и промышленные отходы, которые содержатся в воде.

Кроме того, он противопоказан «в случаях индивидуальной непереносимости». Не рекомендуется употреблять при заболеваниях печени и желчного пузыря, при хроническом гастрите и астме, в больших количествах – при избыточном весе.

Эту недорогую рыбу белорусам рекомендовали есть два раза в неделю. В чем ее секрет?

Рыба-меч

Хотя на специализированных сайтах напротив этого вида рыбы (производство Вьетнам) стояла надпись «нет в продаже» (на момент написания материала), но все же купить ее в Беларуси можно. Например, в одном из магазинов предложили приобрести филе из рыбы-меча (из Шри-Ланки) по цене 73 рубля за кг.

Но стоит ли выкладывать такую сумму, даже за нежный вкус и практически полное отсутствие костей, если известно, что и она накапливает большое количество ртути и также может вызвать аллергию?!

Плюс недобросовестные поставщики могут заменить достаточно дорогую рыбу-меч на более дешевую, например, поломбо из семейства акульих. А значит, еще более вредную для человека.

Пангасиус

Главное, что нужно помнить, – эта рыба не натуральная, а генетического происхождения, которую, в основном выращивают в бассейнах во Вьетнаме.

Так, польский врач-диетолог Агнешка Пискала-Топчевска заявила, что пангасиуса выращивают в короткий срок, потому что дают, кроме прочего, гормоны роста. Эту рыбу еще называют «мусорщиком», потому что она «ест все, в том числе органический мусор». А живет в воде с низким содержанием кислорода и с большой концентрацией вредных веществ. Если съесть такого пангасиуса, то можно получить тяжелое отравление.

Новость Телеграф

А если все же решитесь купить, внимательно читайте информацию на этикетке и смотрите на цвет рыбы. Если красный – производилась химическая обработка, желтый – выловили из вредной среды обитания, а сама рыба получала недостаточно питательных веществ.

Белорусский врач-гигиенист Людмила Камленок посоветовала покупать нежно-розового пангасиуса. И лучше, чтобы цвет был ближе к белому.

И напоследок – информация для любителей магазинных суши (роллов). Специалисты предупреждают, что «большая их часть делается из не самой качественной рыбы». Причем не в магазине, сюда только доставляется. А значит, будет проблематичным проверить, как и в каких условиях их сделали, с обработкой «химией» или нет.

Ранее Телеграф писал, что засоленная рыба — одно из самых популярных и вкусных блюд во многих кухнях мира. Она не только обладает богатым и насыщенным вкусом, но и является полезным источником белка и микроэлементов. Благодаря технологии посола продукт может сохраняться длительное время. Мы нашли несколько способов для засолки красной и речной рыбы, которые позволят вам насладиться этим блюдом в любое время года.

Как вкусно засолить рыбу в домашних условиях? Нашли рецепты для красной и речной