Большинство людей закатывают неправильно? Узнали, когда нужно переворачивать банки

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Опубликовано: 10.08.2023 12:06 , Обновлено: 05.09.2023

Переворачивание банок с закатками вверх дном — это привычное действие для многих людей, который занимаются заготовкой продуктов на зиму. Однако действительно ли это всегда необходимо? Оказывается, все зависит от крышки.

Банки с какими крышками не нужно переворачивать?

На самом деле не нужно ставить вверх дном банки с винтовыми крышками. Они плотно закрывают банку и не дают воздуху и влаге проникать внутрь. Поэтому, если вы закрыли банку правильно, то можно хранить ее в любом положении.

К слову, даже производители винтовых крышек иногда пишут на этикетках, что переворачивать банки с ними не нужно.

Это стоит делать только с теми банками, крышки на которых закрываются специальной закаточной машиной.

Зачем вообще переворачивать горячие банки?

Как объяснил пищевой химик-технолог Виктоа Кириллов, в основном это делают для того, чтобы проверить герметичность закаток, ведь при обычном положении банки нельзя быть уверенным в том, плотно ли прилегает крышка.

«Если под перевернутой банкой образовалась небольшая лужица или из-под резинки сочатся пузырьки воздуха, значит, крышка плохо закручена – стоять такая консервация целую зиму однозначно не будет», — отметил он.

Хотя, по словам польского профессора Катажины Сьюздак, если перевернуть банку, воздух проходит через горячую пищу и благодаря этому нагревается. В то же время он не может сбежать из банки. Весь секрет заключается в разнице давлений при остывании.

“Давление снаружи банки выше, чем внутри, она давит на крышку, которая становится вогнутой. Такой процесс мы называем консервированием ”, — рассказала она.

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