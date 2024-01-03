Сколько лет живут кошки? Эксперты назвали цифры для домашних и уличных

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Опубликовано: 03.01.2024 13:14 , Обновлено: 03.01.2024

Кошки являются одними из самых популярных домашних животных во всем мире. Они привлекают нас своей красотой, элегантностью и независимостью. Иногда у хозяев возникает вопрос — сколько лет может прожить их пушистый (или не очень) друг? Посмотрели цифры и узнали, от каких факторов это зависит.

Так, продолжительность жизни кошки зависит от:

породы (некоторые подвержены генетическим заболеваниям);

собственного иммунитета кошки;

правильного питания;

регулярных прививок;

осмотров;

образ жизни кошки (свободно живущая, уличная, не уличная, одичавшая).

Средняя продолжительность жизни одичавших кошек, которых невозможно поймать (и, например, отвезти на кастрацию), составляет около 4 лет, но некоторые котята могут так и не достичь взрослого возраста, пишут эксперты Fajny Zwierzak. Свободно живущие кошки, которых подкармливают, живут в среднем 8 лет, поскольку их нелеченые болезни начинают развиваться позже.

Дольше всех живет домашняя кошка — в среднем 14-18 лет. Эти цифры относятся к кошкам, которые вообще не живут на улице. Уличные кошки подвергаются опасности со стороны других кошек, автомобилей, людей, собак или крысиного яда и отравленных мышей.

Для того, чтобы продлить жизнь кошке, важны периодические осмотры у ветеринара, а также вакцинация и дегельминтизация (лечение от глистов). Даже домашнюю кошку нужно прививать, так как риск заражения смертельной болезнью все же существует. Вирусы, бактерии и яйца глистов можно принести домой на обуви, одежде или руках.

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Как правильно ухаживать за кошкой

Независимо от того, породистая у вас кошка или обычная, важно помнить о профилактических осмотрах и прививках. К слову, после полной стерилизации (т.е. кастрации) кошкам больше не грозят некоторые заболевания репродуктивной системы (например, у кота-самца не разовьется рак яичек, а у кошки-самки - абсцесс).

Кошки - плотоядные существа, поэтому основу их рациона составляет мясо. Вы можете выбрать влажные корма с высоким содержанием мяса, которые содержат достаточно высокий процент мяса и все необходимые добавки. Время от времени можно давать кошкам филе. Существуют также сухие корма, однако тогда нужно следить за тем, чтобы животное пило много воды.

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Некоторые владельцы кошек выбирают диету BARF, которая заключается в кормлении сырым мясом и тщательно подобранными витаминами, минералами и добавками (особенно таурином). Эта модель питания подходит не всем. Прежде чем решиться на нее, необходимо получить необходимые знания о том, как кормить питомца таким образом.

Кстати, обратить внимание нужно и на наполнитель для кошачьего туалета. Кошки капризны, поэтому нужно выбирать то, что им понравится. На рынке представлены кукурузные, бентонитовые, силиконовые, деревянные и другие наполнители. Подробнее о них Телеграф писал ранее.

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