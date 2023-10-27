Почему кошки долго смотрят в одну точку? Узнали, что они там видят на самом деле

Опубликовано: 27.10.2023 12:06 , Обновлено: 27.10.2023

Приходилось ли вам наблюдать, как ваши кот или кошка застыли и уставились в пустое пространство? Для многих хозяев это не является непривычным зрелищем. Но что наши питомцы там видят? Неужели призраков? Или все же у такого поведения есть другие причины?

Видимое невидимое

Ответим сразу — кошки не видят призраков, будьте в этом уверены. Такое мнение существует, поскольку мало кто знает истинную причину странного поведения мурлык.

На самом деле кошки обладают способностью видеть в ультрафиолетовом свете, пишет портал Koty.pl. То есть, они могут наблюдать за вещами, незаметными для нас. Например, для питомцев белая стена может стать настоящим буйством психоделических пятен и полос, переливающихся на свету.

Такие способности полезны кошкам в естественной среде обитания. Они помогают выслеживать добычу на снегу, невидимую для нас в белом пространстве. Кроме того, наши питомцы замечают старые следы мочи (что чрезвычайно важно в мире кошачьего общения) и мельчайшие движущиеся точки.

По сравнению с человеком, кошки обладают гораздо большим полем зрения. У человека поле зрения составляет около 210 градусов, а у кошки - 285 градусов. И хотя вблизи все для кошки теряет фокус и становится не таким красочным, как мы видим, мурлыка все равно обычно может заметить то, на что мы совсем не обращаем внимания.

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Они ищут… звуки

Кошки также обладают прекрасным слухом. Он несравненно лучше, чем у людей, и гораздо лучше, чем у собак. Диапазон слышимости кошки простирается до ультразвука.

Так, если кошка долго смотрит на стену, это может быть связано с тем, что через структуру распространяется какой-то неслышимый для нас звук. Возможно, оттуда, куда смотрит кошка, доносится какой-то рокот, который наши уши не слышат.

Мурлыки способны воспринимать звуки с частотой до 65 кГц, в то время как предел слышимости человека составляет всего 20 кГц. Они регистрируют звуки на две октавы выше, чем самая высокая нота, которую мы можем услышать. Наши питомцы слышат в пять раз лучше, чем мы!

Такое необычайно развитое чувство слуха в сочетании с интересным способом видения означает, что даже обычная белая стена, залитая солнечным светом, создает для кошки чрезвычайно интересный образ. Теперь вы знаете, почему кошки долго смотрят на стену или на другие предметы? Мы можем только представить, что они там видят и слышат.

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