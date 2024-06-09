В Беларуси начали продавать первую чернику. Сколько просят за литр в регионах?

🎥 Видео

Опубликовано: 09.06.2024 10:52 , Обновлено: 09.06.2024

Белорусы устремились в леса для сбора черники на продажу. Уже сейчас на рынке и по объявлениям можно приобрести несколько литров свежей июньской ягоды. Посмотрели сколько стоит литр черники в различных регионах.

Наибольшее количество объявлений о продаже черники можно найти в Брестском регионе. Так, на Брестском колхозном рынке цена за литр черники колеблется в пределах 12-14 рублей за литр.

Дешевле можно купить чернику на “Куфаре”. Там продают как уже собранные ягоды, так и предлагают услуги по сбору свежей черники.

В среднем за литр черники на Брестчине просят от 9 до 10 рублей. Однако в некоторых регионах купить литр свежих ягод можно дешевле. Так, в Столине предлагают собрать литр свежей черники всего за 7 рублей.

В Минской области также уже собирают чернику, однако обойдётся она дороже. В частности, в Смолевичах предлагают купить пол-литра черники за 8 рублей. В Минске предлагают к продаже не только чернику, но и землянику, которая, к слову, судя по фото, ещё несколько не созрела. Цена договорная. На столичной Комаровке цены на чернику рекордные и колеблются в диапазоне от 25 до 30 рублей за килограмм.

Фото: Kufar.by

В Гомельской области чернику тоже уже продают. В частности, в Калинковичах за литр ягоды просят 10 рублей.

Под Гродно также приступили к сбору и продаже черники. В Островце, например, продают литр за те же 10 рублей.

В Могилёве сезон сбора черники ещё не стартовал, однако соответствующие услуги некоторые уже разместили на платформе “Куфар”. Предварительный ценник достаточно высокий - 25 рублей за литр.

Ранее Telegraf.news писал о том, что столичный Комаровский рынок буквально ломится от изобилия: здесь клубника, малина, черешня, земляника, горы свежих лисичек и многочисленных овощей. К слову, цены на самую популярную ягоду потихоньку “падают”: так, на прилавках кое-где уже можно найти клубнику за 3,5 рубля. А сколько придётся заплатить за 0,5 литра земляники и килограмм свежих лисичек?

Клубника — 3,5 рубля. За сколько на Комаровском рынке продают черешню, землянику и лисички?