Как научить ребенка мыть руки? Поможет... молотый черный перец

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Опубликовано: 19.07.2023 11:54 , Обновлено: 19.07.2023

Привычку мыть руки следует выработать у ребенка как можно раньше. Это простое и важное действие, которое помогает защититься от различных инфекций и болезней. Однако не все дети понимают, почему нужно мыть руки и как это правильно делать. В Tik Tok показали полезную игру, с помощью которой можно без проблем помочь своему ребенку освоить этот важный навык. Для этого вам понадобится, как ни странно, молотый черный перец.

Видео в социальной развлекательной сети набрало 2,7 млн просмотров и впечатлило многих мам.

Как показано в ролике, чтобы научить ребенка мыть руки с помощью игры, вам нужно:

Налить в тазик воду. Насыпать в нее черный перец. Он будет играть роль микробов. Затем ребенок должен окунуть палец в жидкое мыло, а потом в воду.

Далее «происходит магия»:

[link href=“https://www.tiktok.com/@choubik.ru?refer=embed” title=“@choubik.ru” target=“_blank” rel=“noopener”] @choubik.ru [/link]Полезная игра чтобы научить реьенка мыть руки с мылом?? В inst Choubik вы найдете костюмы для детей из качетсвенных материалов❤️[link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7252265848617880325?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Choubik.ru” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Choubik.ru [/link]

[info_b]В комментариях рассказали, что перец можно заменить на муку или крахмал.[/info_b]

Благодаря этой игре ребенок поймет, почему так важно мыть руки.

Отметим, что многие специалисты советуют превратить мытье рук в веселое занятие. Например, читать вместе с ребенком стишки или петь при этом любимые песни. Это не только сделает этот момент более приятным, но и позволит долго мыть руки – делать это нужно всегда не менее 30-45 секунд, чтобы мытье было эффективным.

Также можно купить специальное мыло для детей – в красочной упаковке и с приятными ароматами, которые привлекут внимание ребенка. Еще одним поводом для игры может стать ароматическое мыло – во время мытья рук придумывайте вместе с ребенком, с чем ассоциируется тот или иной запах – с фруктом, а может, с определенным блюдом?

Чтобы сделать мытье рук еще более приятным, можно сначала вознаградить ребенка, подарив, например, красочные наклейки. Таким образом, ребенок может заниматься еще охотнее и регулярно заботиться о гигиене рук.

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