«Осторожно! Свиньи на льду!» – Блогер показал, во что превратилось самое «клевое» место под Гродно после нашествия рыбаков

🎥 Видео

Опубликовано: 14.02.2024 16:45 , Обновлено: 14.02.2024

Пару дней назад мы написали, что десятки рыбаков в последнее время «оккупировали» небольшую затоку на реке Свислочь – под Гродно, неподалеку от одноименного агрогородка. Такое паломничество было обусловлено «отменным клеевом», как говорили сами рыболовы. Однако большое скопление людей в одном месте не прошло бесследно для природы.

«Клев отменный!» – Под Гродно рассекретили «очень рыбное место». Но есть опасность

Один из блогеров наведался туда в будний день. Рыбаков на льду уже почти не было, зато мусора после них – горы.

Мужчина прошел по льду с пакетом и, собирая мусор, снял все на видео. Бутылки, тряпки, пачки из-под сигарет, окурки и даже мертвая рыба. «Осторожно! Свиньи на льду!» – так блогер озаглавил свой ролик.

Понятно, если это не убрать, то после таяния льда весь мусор окажется в воде. И рыбе это точно не понравится.

Ранее Телеграф писал, что глава крестьянского хозяйства в пригороде Гомеля обратил внимание на странное поведение рыбы в его водоемах: мальки налима стали собираться у поверхности прорубей, будто задыхаясь. О своем наблюдении рыболов сообщил в Комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды. Там выяснили, с чем связано такое явление в экосистеме. И попросили помощь.

В водоемах Гомеля начала всплывать рыба. Что выяснили в природоохране