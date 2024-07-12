Виновата молния? В МЧС показали как 12 экипажей тушили ночной пожар на складе лидской «Лакокраски»

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Опубликовано: 12.07.2024 09:44 , Обновлено: 12.07.2024

В Гродненском областном управлении МЧС показали кадры пожара, который произошёл в ночь на пятницу, 12 июля, на территории лидского предприятия "Лакокраска". На его тушение у спасателей ушло почти три часа, а на ликвидации ЧП задействовали 12 пожарных расчетов.

К моменту приезда спасателей арочный склад, на котором предприятие хранило отходы производства и легковоспламеняющиеся жидкости, был полностью охвачен огнём.

“Работники МЧС одновременно подали стволы для защиты соседнего склада с готовой продукцией. В 01:35 пожар был локализован, в 03:31 ликвидирован”, - рассказали в ведомстве и показали впечатляющие кадры с места ЧП.

В результате арочный склад со всем содержимым был полностью уничтожен, но спасателям удалось не допустить распространение огня на склад готовой продукции. По данным ведомства, на работу предприятия пожар не повлиял, люди не пострадали.

Специалисты озвучили предварительную причину, приведшую к ЧП. Вероятнее всего, огонь вспыхнул в результате разряда молнии.

О том, что подобные происшествия являются одним из факторов опасности на ближайшие сутки, заранее предупредили в МЧС. Ранее Telegraf.news рассказал, что, согласно оперативным данным Белгидромета, в ближайшие 12 часов, оранжевый уровень опасности из-за гроз будет действовать не только на Брестчине и Гродненщине, но и Минщине. Подойдя к Витебской, Могилёвской и Гомельской областям, судя по прогнозам синоптиков, фронт начнёт ослабевать — там уровень опасности по этим неблагоприятным явлениям уже понижен до жёлтого уровня. Впрочем, по всей стране будет сохраняться опасный уровень жары на протяжении ближайших суток.

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