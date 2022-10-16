Нужно ли выгуливать домашнего кота на улице? Вот что рассказал бихевиорист

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Опубликовано: 16.10.2022 13:59 , Обновлено: 16.10.2022

Тема выгула на улице домашних кошек до сих пор вызывает много сомнений и споров. Владельцы котов обычно делятся на две группы — энтузиастов концепции кошки как существа, прежде всего свободного и, следовательно, выходящего, когда ему это хочется на природу, и решительных противников.

Вы будете удивлены, но обе группы в чем-то правы, однако бихевиористы настоятельно не рекомендуют выпускать домашних животных без надлежащего надзора.

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Домашняя или дикая кошка?

Люди, которые считают, что домашняя кошка должна иметь возможность выходить на улицу в любое время, часто ссылаются на утверждение, что кошка как таковая является свободным существом, которое чувствует себя плохо в закрытом помещении. Но здесь мы имеем дело с пагубным смешением понятий.

Давайте определимся. Домашняя кошка, или felis catus, не является диким животным. Согласно определению, felis catus - это “одомашненный вид млекопитающих”. Предок Felis catus был одомашнен около 10 тыс. лет назад. Одомашнивание, в свою очередь, означает, что длительное общение с человеком повлияло на трансформацию морфологических, физиологических и психических свойств кошки. Поэтому она больше не является дикоэим животным.

Джексон Гэлакси в книге “Мой кот” перечисляет генетические изменения, связанные как с кошачьим поведением, так и с физическими характеристиками, которые развивались в процессе одомашнивания.

К ним относятся:

лучшая способность создавать воспоминания,

лучшая способность видеть связь между стимулом и вознаграждением,

более медленное возникновение чувства страха (домашняя кошка медленнее запускает реакцию “сражайся или беги”),

меньший размер головы,

более короткая челюсть,

меньший мозг,

более длинный кишечник.

Все эти изменения свидетельствуют о том, что домашнюю кошку нельзя рассматривать как прямую копию ее дикого предка.

Домашняя кошка не нуждается в свободе, понимаемой как огромная территория за пределами квартиры. Ей также не нужно оставаться без своего опекуна. Чтобы жить счастливой жизнью, домашней кошке не нужно часами сидеть на улице, также как и не нужно ходить в туалет на улице, как думают некоторые.

Что нужно домашний кошке?

Домашняя кошка, как и любое другое домашнее животное, в первую очередь нуждается в питании, безопасности, заботе, то есть таких условиях проживания, чтобы иметь возможность удовлетворять свои потребности. А такие условия спокойно можно организовать даже в небольшой квартире.

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Каждый владелец кошки должен знать список основных потребностей этого вида. Их удовлетворение сделает животное здоровым и счастливым. Кошачьи потребности можно разделить на несколько основных групп, но там нет потребности гулять на улице:

потребность в пище;

потребность в доступе к пресной воде;

потребность во сне и отдыхе;

охота (игра);

необходимость исследования территории;

необходимость лечения;

безопасность.

Необходимость исследовать территорию, а также необходимость играть и охотиться - основные причины, по которым люди выпускают своих кошек на улицу. “Ну, ему скучно дома”, - слышит часто бихевиорист. Но отпускать домашнего кота на волю без присмотра - очень опасно.

Домашние кошки, которых отпускают на улицу, часто становятся жертвами хищников, теряют дорогу домой, случайно оказываются где-то запертыми или намеренно пойманными в ловушку, иногда их забирают другие добрые люди, которые из жалости хотят помочь появившейся на их крыльце бродяге. Мы бы не подвергали таким опасностям нашего ребенка, так почему же мы подвергаем кошку риску?

Как помочь кошке удовлетворить потребность в исследовании территории?

Мы можем успешно удовлетворить потребность кошки в изучении окружающей среды дома. Все, что нам нужно сделать, это предоставить нашему котику несколько высоко висящих полок или верхних “этажей” стеллажей или мебельных стенок. Коту все равно, лезет ли он на дерево или на специально подготовленную для него когтеточку. К счастью, в наши дни доступ к готовой кошачьей мебели или к ее сборным изделиям проще, чем когда-либо прежде.

Если ваша кошка любит грызть траву, вы можем посеять для нее такую дома. Если мы хотим, чтобы животное могло смотреть на птиц, мы можем установить кормушку на балконе. Предоставляя кошке для игр картонные коробки и время от времени меняя их конфигурацию, мы сделаем так, чтобы нашему питомцу никогда не было скучно.

Также кошке не нужна большая площадь. Однокомнатную квартиру можно значительно “увеличить”, установив на стенах несколько полок, мостиков или ступеней. Такое “кошачье шоссе” будет иметь для нашего питомца гораздо большее значение, чем небольшая площадь пола.

А если всё-таки выгуливать кошку?

Если же вы всё-таки твердо убеждены, что кошка все же должна выходить на улицу, делайте это разумно! Первый способ сделать это - выйти с кошкой на прогулку на поводке. Некоторые кошки прекрасно адаптируются к такой деятельности и очень любят ее. Однако имейте в виду, что прогулка с кошкой - это не то же самое, что прогулка с собакой. Если собака может идти вслед за вами, кошка будет гулять там, где она хочет, и это ваша работа - следовать за ней.

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