Этот салат с макаронами поразит всех гостей. Но главная фишка — в заправке. Как приготовить?
Вкусный и оригинальный салат с макаронами всегда станет настоящим хитом на любом столе. Причем, его главная фишка — уникальная заправка, которая придаст блюду неповторимый вкус и аромат. Готовы узнать, как приготовить этот салат и создать незабываемое впечатление для всех гостей? Этот несложный рецепт откроет для вас новые гастрономические горизонты.
Салат — это незаменимое блюдо в праздничном меню почти всех белорусов. Но мало кто готовит его из макарон, хотя многие и обожают этот гарнир.
Все, что вам нужно для создания деликатеса, это добавить к макаронам овощи, немного свежей зелени и полить все это терпким соусом. Это блюдо обязательно поразит ваших гостей.
Простой рецепт салата из макарон
Ингредиенты:
- 200 г макарон (фетучини, ракушки, трубочки, спирали);
- 150 г вашей любимой нарезанной ветчины или сырокопченой колбасы;
- 70 г твердого сыра;
- 2 болгарских перца,
- 3 помидора,
- 4 консервированных огурца среднего размера,
- 1 зубчик чеснока,
- 4 ст. л. бальзамического уксуса,
- 4 ст. л. оливкового масла,
- сушеный базилик,
- соль и перец,
- по желанию: петрушка, горсть семян подсолнечника.
[info_b]Бальзамический уксус можно заменить. Например, возьмите 3 части оливкового масла, 1 часть лимонного сока или красного винного уксуса и 1 часть меда.
Также вы можете смешать 1 столовую ложку яблочного уксуса (или белого уксуса) с ½ столовой ложки сахара. Это будет равняться 1 столовой ложке бальзамического уксуса.[/info_b]
Приготовление:
Отварите макароны до полутвердого состояния. Когда макароны будут готовы, слейте воду и залейте их холодной водой.
Ветчину (колбасу) и сыр нарежьте кубиками среднего размера.
Очистите перец и нарежьте кубиками, то же самое сделайте с огурцами.
Помидоры очистите от кожуры. Чтобы это было сделать проще, оовщи можно предварительно ошпарить. Нарежьте помидоры кубиками и выложите мякоть в миску.
Приготовьте заправку: выдавите зубчик чеснока через пресс и добавьте его к мякоти помидоров. Затем налейте бальзамический уксус, оливковое масло, базилик, соль и перец.
Смешайте все ингредиенты вместе. Сверху салат можно присыпать рубленой петрушкой и обжаренными семенами подсолнечника.
Салата из макарон с ветчиной, яйцами и майонезом
Это также очень простой рецепт действительно вкусного и быстрого салата с консервированной ветчиной, который очень сытный и идеально подходит для праздничного стола.
Ингредиенты:
- 1 упаковка макарон (бантиком или спиралью);
- 0,5 желтого перца;
- 0,5 красного перца;
- 4 маринованных огурца;
- 150 г сыра;
- 1 банка кукурузы;
- 200 г консервированной ветчины;
- 4 яйца;
- 2 столовые ложки майонеза;
- 1 столовая ложка натурального йогурта;
- соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Сварите макароны в подсоленной воде с небольшим количеством масла, чтобы они не слиплись.
- Яйца отварите вкрутую. После приготовления залейте холодной водой и дайте остыть.
- Нарежьте ветчину и сыр довольно толстыми кубиками.
- Нарежьте маринованные огурцы ломтиками или полудольками, в зависимости от их диаметра.
- Разрежьте перец пополам, удалите семена и нарежьте крупными кубиками.
- Откройте кукурузу, высыпьте ее в сито и залейте холодной водой. Оставьте стекать.
- Остывшие яйца очистите и нарежьте.
- Поместите остывшие макароны в миску и добавьте кукурузу, перец, маринованные огурцы, яйца, ветчину и сыр. Тщательно перемешайте большой ложкой.
- Добавьте майонез и натуральный йогурт.
- Посыпать солью и перцем.
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