Этот салат с макаронами поразит всех гостей. Но главная фишка — в заправке. Как приготовить?

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Опубликовано: 21.12.2023 14:30 , Обновлено: 16.07.2024

Вкусный и оригинальный салат с макаронами всегда станет настоящим хитом на любом столе. Причем, его главная фишка — уникальная заправка, которая придаст блюду неповторимый вкус и аромат. Готовы узнать, как приготовить этот салат и создать незабываемое впечатление для всех гостей? Этот несложный рецепт откроет для вас новые гастрономические горизонты.

Салат — это незаменимое блюдо в праздничном меню почти всех белорусов. Но мало кто готовит его из макарон, хотя многие и обожают этот гарнир.

Все, что вам нужно для создания деликатеса, это добавить к макаронам овощи, немного свежей зелени и полить все это терпким соусом. Это блюдо обязательно поразит ваших гостей.

Простой рецепт салата из макарон

Ингредиенты:

200 г макарон (фетучини, ракушки, трубочки, спирали);

150 г вашей любимой нарезанной ветчины или сырокопченой колбасы;

70 г твердого сыра;

2 болгарских перца,

3 помидора,

4 консервированных огурца среднего размера,

1 зубчик чеснока,

4 ст. л. бальзамического уксуса,

4 ст. л. оливкового масла,

сушеный базилик,

соль и перец,

по желанию: петрушка, горсть семян подсолнечника.

[info_b]Бальзамический уксус можно заменить. Например, возьмите 3 части оливкового масла, 1 часть лимонного сока или красного винного уксуса и 1 часть меда.

Также вы можете смешать 1 столовую ложку яблочного уксуса (или белого уксуса) с ½ столовой ложки сахара. Это будет равняться 1 столовой ложке бальзамического уксуса.[/info_b]

Приготовление:

Отварите макароны до полутвердого состояния. Когда макароны будут готовы, слейте воду и залейте их холодной водой.

Ветчину (колбасу) и сыр нарежьте кубиками среднего размера.

Очистите перец и нарежьте кубиками, то же самое сделайте с огурцами.

Помидоры очистите от кожуры. Чтобы это было сделать проще, оовщи можно предварительно ошпарить. Нарежьте помидоры кубиками и выложите мякоть в миску.

Приготовьте заправку: выдавите зубчик чеснока через пресс и добавьте его к мякоти помидоров. Затем налейте бальзамический уксус, оливковое масло, базилик, соль и перец.

Смешайте все ингредиенты вместе. Сверху салат можно присыпать рубленой петрушкой и обжаренными семенами подсолнечника.

Салата из макарон с ветчиной, яйцами и майонезом

Это также очень простой рецепт действительно вкусного и быстрого салата с консервированной ветчиной, который очень сытный и идеально подходит для праздничного стола.

Ингредиенты:

1 упаковка макарон (бантиком или спиралью);

0,5 желтого перца;

0,5 красного перца;

4 маринованных огурца;

150 г сыра;

1 банка кукурузы;

200 г консервированной ветчины;

4 яйца;

2 столовые ложки майонеза;

1 столовая ложка натурального йогурта;

соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Сварите макароны в подсоленной воде с небольшим количеством масла, чтобы они не слиплись. Яйца отварите вкрутую. После приготовления залейте холодной водой и дайте остыть. Нарежьте ветчину и сыр довольно толстыми кубиками. Нарежьте маринованные огурцы ломтиками или полудольками, в зависимости от их диаметра. Разрежьте перец пополам, удалите семена и нарежьте крупными кубиками. Откройте кукурузу, высыпьте ее в сито и залейте холодной водой. Оставьте стекать. Остывшие яйца очистите и нарежьте. Поместите остывшие макароны в миску и добавьте кукурузу, перец, маринованные огурцы, яйца, ветчину и сыр. Тщательно перемешайте большой ложкой. Добавьте майонез и натуральный йогурт. Посыпать солью и перцем.

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