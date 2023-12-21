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Этот салат с макаронами поразит всех гостей. Но главная фишка — в заправке. Как приготовить?

Этот салат с макаронами поразит всех гостей. Но главная фишка — в заправке. Как приготовить?
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Вкусный и оригинальный салат с макаронами всегда станет настоящим хитом на любом столе. Причем, его главная фишка — уникальная заправка, которая придаст блюду неповторимый вкус и аромат. Готовы узнать, как приготовить этот салат и создать незабываемое впечатление для всех гостей? Этот несложный рецепт откроет для вас новые гастрономические горизонты.

Салат — это незаменимое блюдо в праздничном меню почти всех белорусов. Но мало кто готовит его из макарон, хотя многие и обожают этот гарнир.

Все, что вам нужно для создания деликатеса, это добавить к макаронам овощи, немного свежей зелени и полить все это терпким соусом. Это блюдо обязательно поразит ваших гостей.

Простой рецепт салата из макарон

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Ингредиенты:

  • 200 г макарон (фетучини, ракушки, трубочки, спирали);
  • 150 г вашей любимой нарезанной ветчины или сырокопченой колбасы;
  • 70 г твердого сыра;
  • 2 болгарских перца,
  • 3 помидора,
  • 4 консервированных огурца среднего размера,
  • 1 зубчик чеснока,
  • 4 ст. л. бальзамического уксуса,
  • 4 ст. л. оливкового масла,
  • сушеный базилик,
  • соль и перец,
  • по желанию: петрушка, горсть семян подсолнечника.

[info_b]Бальзамический уксус можно заменить. Например, возьмите 3 части оливкового масла, 1 часть лимонного сока или красного винного уксуса и 1 часть меда.

Также вы можете смешать 1 столовую ложку яблочного уксуса (или белого уксуса) с ½ столовой ложки сахара. Это будет равняться 1 столовой ложке бальзамического уксуса.[/info_b]

Приготовление:

Отварите макароны до полутвердого состояния. Когда макароны будут готовы, слейте воду и залейте их холодной водой.

Ветчину (колбасу) и сыр нарежьте кубиками среднего размера.

Очистите перец и нарежьте кубиками, то же самое сделайте с огурцами.

Помидоры очистите от кожуры. Чтобы это было сделать проще, оовщи можно предварительно ошпарить. Нарежьте помидоры кубиками и выложите мякоть в миску.

Приготовьте заправку: выдавите зубчик чеснока через пресс и добавьте его к мякоти помидоров. Затем налейте бальзамический уксус, оливковое масло, базилик, соль и перец.

Смешайте все ингредиенты вместе. Сверху салат можно присыпать рубленой петрушкой и обжаренными семенами подсолнечника.

Салата из макарон с ветчиной, яйцами и майонезом

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Это также очень простой рецепт действительно вкусного и быстрого салата с консервированной ветчиной, который очень сытный и идеально подходит для праздничного стола.

Ингредиенты:

  • 1 упаковка макарон (бантиком или спиралью);
  • 0,5 желтого перца;
  • 0,5 красного перца;
  • 4 маринованных огурца;
  • 150 г сыра;
  • 1 банка кукурузы;
  • 200 г консервированной ветчины;
  • 4 яйца;
  • 2 столовые ложки майонеза;
  • 1 столовая ложка натурального йогурта;
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Сварите макароны в подсоленной воде с небольшим количеством масла, чтобы они не слиплись.
  2. Яйца отварите вкрутую. После приготовления залейте холодной водой и дайте остыть.
  3. Нарежьте ветчину и сыр довольно толстыми кубиками.
  4. Нарежьте маринованные огурцы ломтиками или полудольками, в зависимости от их диаметра.
  5. Разрежьте перец пополам, удалите семена и нарежьте крупными кубиками.
  6. Откройте кукурузу, высыпьте ее в сито и залейте холодной водой. Оставьте стекать.
  7. Остывшие яйца очистите и нарежьте.
  8. Поместите остывшие макароны в миску и добавьте кукурузу, перец, маринованные огурцы, яйца, ветчину и сыр. Тщательно перемешайте большой ложкой.
  9. Добавьте майонез и натуральный йогурт.
  10. Посыпать солью и перцем.

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