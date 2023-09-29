Почему кошки едят траву и домашние растения? Эксперты рассказали, что делать хозяевам

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Опубликовано: 29.09.2023 13:02 , Обновлено: 29.09.2023

Замечали ли вы когда-нибудь, как ваш кот или кошка с невероятной сосредоточенностью уплетают траву на улице или набрасываются на домашние растения. Зачем же наши питомцы так делают и не опасно ли это для их организма? Вот что говорят эксперты.

На самом деле, в поедании травы кошками нет ничего страшного, это нормальное явление. Однако стоит обратить внимание на рацион нашего питомца, поскольку такое поведение — явный сигнал о недостатке пищевых волокон, основная задача которых — улучшение перистальтики пищеварительной системы.

По словам специалистов, трава действует как естественное слабительное и помогает кошке выводить из организма то, что она не переварила из пищи, например, перья, шерсть, кости других животных (это касается кошек, живущих на улице, которые всегда едят траву после еды). Это раздражает нити кишечника и приводит к рвоте.

Кошки, которые только изредка выходят на улицу (или вообще не выходят) делают точно также. Правда, если у них нет травы, они начинают есть другие домашние растения.

[info_b]Также, по информации royalcanin.com, кошка может есть цветы, и причины на это следующие:

нехватка определенных питательных веществ (например, витаминов, клетчатки);

заболевания (например, гастрит);

скука;

стресс.[/info_b]

А еще поедание травы помогает питомцам избавиться от излишков слизи, желчи и других загрязнений, улучшает работу кишечника и очищает желудок.

Кроме того, в траве также много полезных для кошачьего организма питательных веществ. В ней содержатся: следовые количества витаминов A и D, витамины группы B, ниацин и фолиевая кислота. Он обеспечивает кошкам здоровую кожу и шерсть, защищает нервную систему, а также насыщает кровь кислородом и улучшает работу иммунной системы.

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Как отучить кошку есть домашние растения?

Есть несколько способов. Первый и самый простой — убрать растения из доступного для кошки места. Если у кошки нет возможности достать цветы, то она не сможет их съесть.

Также можно поставить на место цветов другие предметы, которые могут привлечь внимание кошки. Например, игрушки или кормушку.

А еще можно купить в магазине траву именно для кошек (злаки) или семена, чтобы прорастить их самостоятельно. Так вы будете спокойнее, что кот не съест вредное растение.

Кроме того, специалисты советуют использовать спреи с неприятным запахом для обработки цветов. Например, цитрусовых (апельсиновой или лимонной водой). Или обработайте землю перцовым спреем (но не попадите на животное).

Однако не стоит брызгать на кошку водой, когда она приближается к растению. Так вы можете закрепить у нее боязнь воды, и потом ее невозможно будет нормально помыть.

Еще раз напомним, что следует обратить внимание на питание кошки. Возможно, ей не хватает каких-то витаминов и минералов, поэтому она ест цветы. Добавьте в рацион кошки специальные корма или проконсультируйтесь с ветеринаром.

Кстати, ранее Телеграф писал, что некоторые виды цветов, которые так охотно высаживают люди и трепетно ухаживают за ними все лето, могут представлять смертельную опасность для домашних питомцев, в частности, котов и кошек.

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