Правда ли, что кошки чувствуют собственную смерть? Эксперты объяснили, на что нужно обращать внимание

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Опубликовано: 15.11.2023 13:34 , Обновлено: 15.11.2023

Некоторые хозяева задаются вопросом, предчувствуют ли их питомцы свою смерть, осознают ли они, что их жизнь подходит к концу? Интернет пестрит историями о кошках или собаках, которые указывают на то, что животные как бы знают, что они покидают этот мир. Но так ли это на самом деле, или просто нам - тем, кто ухаживает за любимцами, - очень хочется в это верить?

Большинство ветеринаров сходятся во мнении, что невозможно точно сказать, понимают ли животные, когда умирают.

По мнению британского зоолога Десмонда Морриса, кошки имеют преимущество перед людьми, когда речь идет о смерти, потому что “они действительно не знают, что это такое”, передает Koty.pl.

В свою очередь почетный профессор экологии и эволюционной биологии Марк Бекофф предполагает, что, возможно, кошки различают болезнь и то, что их пугает. Они могут не знать, что такое смерть, но они знают, что то, что они чувствуют, нехорошо.

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Что делают кошки перед смертью или во время болезни?

Когда смерть неизбежна, обычно животные прячутся, потому что чувствуют себя больными и уязвимыми. С точки зрения эволюции это вполне логично. Ведь снаружи скрывается жестокий мир, полный крупных хищников, которые ищут более слабых и легких в добыче животных.

Это также объясняет, почему кошки могут серьезно болеть, не проявляя никаких симптомов. Дело в том, что им свойственно скрывать признаки слабости, поскольку это делает их уязвимыми для хищников. По этой же причине беременные кошки ищут тихое и часто удаленное место для родов и ухода за котятами. На этом этапе жизни и кошка, и ее котята уязвимы для нападения, поэтому они хотят спрятаться от потенциальной угрозы.

У домашних животных, прячущихся от смерти, может быть и другая причина. Они просто хотят побыть в одиночестве. Больная кошка чувствует себя не лучшим образом. Она предпочитает находиться в каком-нибудь тихом, темном месте, где можно спокойно поспать - точно так же, как и человек, когда он болен и хочет только святого покоя, его раздражает даже солнечный свет.

Но есть и такие кошки, которые вместо того, чтобы прятаться, захотят привлечь внимание своих хозяев — они просят от них еще больше ласки, чем обычно.

Как понять, что кошка болеет?

Так как наши любимцы хорошо скрывают свой дискомфорт, когда они больны, мы, хозяева, должны постоянно внимательно прислушиваться и присматриваться к ним.

Важно обратиться к ветеринару, если вы заметили у кошки какие-либо из этих признаков или симптомов:

Внезапное изменение настроения.

Отсутствие желания играть или вялость.

Суженные или расширенные зрачки.

Гораздо меньше или гораздо больше голоса, чем обычно.

Учащенное дыхание или одышка.

Заметная потеря или увеличение веса.

Внезапные изменения в аппетите, питье или привычках питания.

Рвота или понос.

Прятание.

Неправильное использование туалета.

Выпадение шерсти или раздражение кожи.

Неприятный запах изо рта.

Выделения из глаз или носа.

Раны или отеки.

Хромота или травмы.

Постарайтесь обращать внимание на любые мелочи. Так, если ваша кошка пьет гораздо больше воды , чем обычно, это может быть признаком заболевания почек, диабета или проблем с щитовидной железой.

Неприятный запах изо рта может указывать на то, что ваш питомец страдает от зубной боли или заболевания пародонта. При отсутствии лечения стоматологические заболевания у кошек могут привести к более серьезным проблемам, таким как заболевания сердца, почек и печени.

Внезапное повышение аппетита может быть признаком воспалительного заболевания кишечника, рака кишечника, гипертиреоза или диабета.

А если вы заметили, что у вашей кошки внезапно возникли проблемы с туалетным лотком , это может быть признаком чего угодно: от инфекции мочевыводящих путей до заболевания почек или камней в мочевом пузыре.

Проблемы с дыханием и снижение энтузиазма к играм или занятиям могут указывать на инфекцию верхних дыхательных путей.

Артрит или травмы могут привести к снижению акробатических способностей вашей кошки.

Отметим, что крайне важно как можно скорее обращаться за профессиональной ветеринарной консультацией. Чем раньше начнется лечение, тем скорее ваш пушистый друг снова станет похожим на себя.

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