В Гродно нашли редкий кристалл с рисунком деревьев. В чем его тайна?

📷 Фото

Опубликовано: 01.07.2024 15:04 , Обновлено: 01.07.2024

Белорус нашел в центре Гродно камень с "фантастической росписью" в виде веток деревьев. Позже выяснилось, что это редкий кристалл, рисунок которого создала природа.

“Недавно едва ли не в самом центре Гродно я случайно обнаружил удивительный по красоте и изяществу камушек. Разговаривая по мобильному телефону, просто перевел взгляд под ноги и увидел настоящее чудо”, - поделился журналист издания “Аргументы и факты в Беларуси”.

Фото: АиФ

По его словам, это был гладкий камень пирамидальной формы “цвета кофе с молоком”. На нем - черные ветки деревьев с “многочисленными ответвлениями”. Как отметил автор, “веточки образуют неповторимые композиции”: лес, звездное небо и не только. После мытья камня мыльным раствором изображение не стерлось.

Фото: АиФ

В местном минералогическом музее подсказали, что находка - это сложнокристаллическое образование, которое называется дендрит марганца. Специалисты пояснили, что изображение появилось при ускоренной или стесненной кристаллизации в особых условиях, когда ребра или вершины кристалла расщепились определенным образом.