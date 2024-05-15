Кошки каких пород живут дольше и меньше всех? Учёные провели масштабное исследование

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Опубликовано: 15.05.2024 11:54 , Обновлено: 15.05.2024

Команда патобиологов из Королевского ветеринарного колледжа Великобритании и Тайваньского национального университета Чунг Син провели исследование, во время которого проанализировали около 8 000 пород домашних кошек и выяснили, какие живут дольше всех. Свои выводы они опубликовали в журнале Journal of Feline Medicine and Surgery.

Решение потенциального владельца о том, какую породу кошек выбрать, может зависеть от множества факторов, от внешнего вида животного до его темперамента. Но до сих пор было сложно выбрать питомца, основываясь на продолжительности жизни. Это связано с тем, что специальных исследований в этой области не проводилось, хотя предыдущие данные указывали на то, что продолжительность жизни у разных пород варьируется.

Однако, учёные исправили ситуацию. Во время масштабного исследования они обнаружили, что дольше всех живет бурманская короткошёрстная кошка (бурма), средняя продолжительность жизни которой составляет 14,42 года.

Бурманская кошка (Бурма)

А самую короткую продолжительность жизни зафиксировали у сфинкса - всего 6,68 года.

На третьем месте — гибридные кошки (метисы). Далее идут сиамские, персидские кошки, кошки породы Рэгдолл, Норвежская лесная кошка, Мэйн-куны, русские и британские породы кошек, бенгальские кошки и сфинксы.

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Считается, что у кошек породы сфинкс такая короткая жизнь из-за их чистопородного разведения, говорится в исследовании. Исследователи обнаружили, что селекция в целом играет ключевую роль в продолжительности жизни всех пород кошек.

Например, у кошек породы сфинкс, несмотря на их популярность, иногда наблюдаются врожденные дефекты из-за генетической мутации, которая делает их бесшерстными. По этой причине у них повышен риск заболеваний и болезней.

В то же время, как сказано в исследовании, что бурманские кошки являются гибридами, как и бирманские кошки, у которых вторая по продолжительности жизнь — 14,39 года.[/info_b]

Сфинкс

При этом, учёные заметили, что независимо от породы, кошки жили в среднем 11,74 года.

Также они установили, что продолжительность жизни самцов обычно короче, чем самок.

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Кроме того, индивидуальная продолжительность жизни кошек также зависела от их образа жизни и состояния здоровья. Например, кошки с избыточным весом жили не так долго, как кошки со здоровым весом.

Бирманская кошка

Как проводили исследование?

К таким выводам ученые пришли, изучив данные свидетельств о смерти кошек с 2019 по 2021 год. Из них они получили конкретные сведения о том, как умерли все кошки.

Исследователи поместили породы кошек в таблицу, чтобы четко классифицировать их. Затем они перечислили породы в порядке от самой продолжительной до самой короткой продолжительности жизни.

«Необходимы дальнейшие эпидемиологические исследования смертности и заболеваемости различных пород кошек», — сообщили учёные.

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