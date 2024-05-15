Кошки каких пород живут дольше и меньше всех? Учёные провели масштабное исследование
Команда патобиологов из Королевского ветеринарного колледжа Великобритании и Тайваньского национального университета Чунг Син провели исследование, во время которого проанализировали около 8 000 пород домашних кошек и выяснили, какие живут дольше всех. Свои выводы они опубликовали в журнале Journal of Feline Medicine and Surgery.
Решение потенциального владельца о том, какую породу кошек выбрать, может зависеть от множества факторов, от внешнего вида животного до его темперамента. Но до сих пор было сложно выбрать питомца, основываясь на продолжительности жизни. Это связано с тем, что специальных исследований в этой области не проводилось, хотя предыдущие данные указывали на то, что продолжительность жизни у разных пород варьируется.
Однако, учёные исправили ситуацию. Во время масштабного исследования они обнаружили, что дольше всех живет бурманская короткошёрстная кошка (бурма), средняя продолжительность жизни которой составляет 14,42 года.
А самую короткую продолжительность жизни зафиксировали у сфинкса - всего 6,68 года.
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Считается, что у кошек породы сфинкс такая короткая жизнь из-за их чистопородного разведения, говорится в исследовании. Исследователи обнаружили, что селекция в целом играет ключевую роль в продолжительности жизни всех пород кошек.
Например, у кошек породы сфинкс, несмотря на их популярность, иногда наблюдаются врожденные дефекты из-за генетической мутации, которая делает их бесшерстными. По этой причине у них повышен риск заболеваний и болезней.
В то же время, как сказано в исследовании, что бурманские кошки являются гибридами, как и бирманские кошки, у которых вторая по продолжительности жизнь — 14,39 года.[/info_b]
При этом, учёные заметили, что независимо от породы, кошки жили в среднем 11,74 года.
Также они установили, что продолжительность жизни самцов обычно короче, чем самок.
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Кроме того, индивидуальная продолжительность жизни кошек также зависела от их образа жизни и состояния здоровья. Например, кошки с избыточным весом жили не так долго, как кошки со здоровым весом.
Как проводили исследование?
К таким выводам ученые пришли, изучив данные свидетельств о смерти кошек с 2019 по 2021 год. Из них они получили конкретные сведения о том, как умерли все кошки.
Исследователи поместили породы кошек в таблицу, чтобы четко классифицировать их. Затем они перечислили породы в порядке от самой продолжительной до самой короткой продолжительности жизни.
«Необходимы дальнейшие эпидемиологические исследования смертности и заболеваемости различных пород кошек», — сообщили учёные.
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