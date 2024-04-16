Сколько должны весить здоровые кошка и кот? Проверьте, нет ли у ваших ожирения

Опубликовано: 16.04.2024 14:36 , Обновлено: 17.02.2025

Многие хозяева знают, что лишний вес очень опасен для их питомцев. Это ухудшает качество жизни кошки и повышает риск развития многих серьезных заболеваний. Именно поэтому так важно регулярно контролировать вес мурлыки и наблюдать за ее поведением. Сколько должна весить здоровая кошка на разных этапах жизни?

Сколько должны весить кошка и кот?

Средний вес домашних котов должен составлять от 2 до 7 кг. Однако есть нюансы, о которых мы расскажем ниже.

Если у вас породистое животное, то, как правило, стандартный вес у них такой (в зависимости от пола):

5-7 килограммов для европейского кота и 4-6 килограммов для кошки.

8-10 килограммов для бенгальского кота и 3-6 килограммов для кошки.

8-9 килограммов для британского кота и 3-5 килограммов для кошки.

7-10 килограммов для сибирского кота и 4-8 килограммов для кошки.

4-7 килограммов для персидских кота и кошки.

7-10 килограммов для мейн-куна (самца) и 4-6 килограммов для самки.

[info_b]Однако различия между породами могут быть более значительными, поэтому эти цифры являются ориентировочными.[/info_b]

Вернемся к нюансу. Чтобы определить, правильный ли вес у кошки, лучше всего посмотреть на ее фигуру. Здоровая кошка должна быть достаточно стройной, но не тощей, гибкой, с хорошо развитой мускулатурой и без жировых отложений.

Анализ фигуры кошки поможет точно определить, имеет ли данная кошка правильную массу тела, слишком ли она худая или страдает ожирением.

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Как определить, что кошка уже слишком толстая?

Фото иллюстрационное. freestockcenter/freepik.com

С первого взгляда большинство из нас могут определить, что кот или кошка слишком толстые и им следует сесть на диету. У таких животных:

не видны ребра (и их сложно прощупать);

живот шире груди:

создается впечатление, что у них короткие конечности.

Кошку, страдающую от избыточного веса, нужно отвести к ветеринару.

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Как проверить, не слишком ли худая кошка?

Не менее опасным, чем избыточный вес, для кошек является недостаточный вес. У кошки, которая весит слишком мало:

под кожей хорошо видны очертания ребер, а также грудные и поясничные позвонки позвоночника и тазобедренные пластины;

ткань вокруг живота незначительна;

живот заметно “свернут внутрь”.

Такую кошку также следует немедленно показать ветеринару, чтобы выяснить причину ее проблем с весом.

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