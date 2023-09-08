Боровики и лисички станут редкостью? Климатологи рассказали, на какие грибы придется переключиться белорусам

Опубликовано: 08.09.2023 13:20 , Обновлено: 07.09.2023

Изменение климата, скорее всего, повлияет на то, какие грибы будут расти в лесах восточной Европы. Белорусам тоже стоить ждать изменений. В первую очередь из-за того, что потепление повлияет на флору в нашей стране, в том числе и на деревья.

[info_b]Кстати, по оценкам, на земном шаре насчитывается около 5 миллионов видов грибов. Некоторые учёные всё смелее указывают на то, что таксонов грибов может существовать до 15 миллионов. Среди огромного богатства грибов к настоящему времени описано лишь сто тысяч видов. В Беларуси же произрастает около 7 тыс. видов грибов, из которых примерно 250–300 видов являются съедобными.[/info_b]

Доктор Марта Куявска из Института дендрологии Академии Наук Польши, утверждает, что в нашем регионе незавидная судьба ждёт лисички и боровики. При этом, согласно исследованиям, общее количество грибов в лесах Восточной Европы может увеличиться.

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Развитие плодовых тел лесных съедобных грибов в 2016-2100 годах, вероятно, вырастет на 23-93% по сравнению с прошлым периодом. Это произойдет, в основном, из-за продления сезона плодоношения, увеличения количества осадков в его начале и более высоких температур в конце. Простыми словами, лето станет дольше, а дожди обильнее, что даст грибам больше времени на размножение.

Интересно, что изменение климата по-разному влияет на развитие плодовых тел грибов в лиственных и хвойных насаждениях.

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“В хвойных насаждениях за последние несколько десятилетий не наблюдается существенных изменений - в отличие от лиственных насаждений, в которых ассоциированные с ними микоризные грибы теперь образуют плодовые тела несколько позже, чем в 1970-е годы”, - рассказала польская ученая. Лиственные деревья теперь сохраняют листья немного дольше, чем раньше, что может привести к более позднему началу плодоношения грибов.

Но от потепления в первую очередь, пострадают еловые леса. Изменение климата означает, что леса из сосны, ели будут сокращаться. Берёзовые тоже не будут активно расти. Зато в новом, более теплом климате мы чаще будем встречать дубы, в лесах Беларуси могут появится даже буки.

Популярные лисички и подберезовики, а также маслята, которые в основном ассоциируются с деревьями семейства сосновых, вероятно, будут становиться все более редкими. Также урожаи одного из самых благородных грибов - боровиков - могут сократится из-за его большой зависимости от хвойных лесов.

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По мнению Марты Куявской, “в ближайшие несколько десятилетий грибники, вероятно, будут вынуждены тянуться к другим видам грибов, которые сожительствуют с деревьями, которые заменят сосну, например, подосиновику сетчатому, встречающемуся под буками, дубами и грабами”.

Для того, чтобы понять, какие грибы будут в середине и концу столетия царями белорусских лесов, нужно посмотреть на те виды, что любят лиственные леса, а ещё луга и степи.

В таких местах, легко встретить все разновидности сыроежек – сине-желтую, зеленоватую, пищевую, красивую, ломкую. А еще волнушку розовую и белую, грибы-зонтики, грузди, рядовки и говорушки. Ну и опята.

Шампиньон.

А из грибов, растущих на открытых лугах и полях, наиболее известны шампиньоны. Их сейчас можно встретить на огородах, вблизи конюшен, на местах выпаса скота. И их количество будет только расти.

Ранее Телеграф сообщил, что в Старобинском заказнике (Минская область) нашли редчайший для Беларуси краснокнижный гриб — печеночницу. В древности было поверье, что этот гриб — это языки рыцарей, на которых было наложено заклятие. Считалось, что на грибника, срезавшего “язык”, нападал его хозяин и забирал гриб силой.

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