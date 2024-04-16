В Польше пошли аномальные боровики. А чем хвалятся белорусские грибники?

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Опубликовано: 16.04.2024 17:03 , Обновлено: 16.04.2024

Эта весна удивила аномальным теплом не только белорусов, но жителей соседних стран. Природа начала просыпаться после зимы так рано, что уже к середине апреля в Польше открыли грибной сезон. И речь вовсе не об обычных весенних грибах, собирать которые решаются лишь немногие опытные грибники, а о самых "благородных" видах - боровиках. Посмотрели, что в середине апреля приносят из леса в своих корзинках поляки и чем хвастаются в соцсетях белорусские грибники.

Так, пользователи соцсети Facebook на днях поделились фотографиями первых весенних боровиков в тематических польских группах, причём, по словам автора одного из постов, сделаны фото были 14 апреля в районе Восточных Бескид.

Фото: Facebook / Tadeusz Krawczyk

Другой поляк поделился фото весенних боровиков, найденных в Свентокшишском воеводстве.

Фото: Facebook / Monika Cholewińska

А одному из интернет-пользователей из Польши и вовсе посчастливилось встретить в лесу маслёнок.

В интервью польскому порталу o2.pl эксперт по грибам Веслав Каминский пояснил, что грибной сезон в Польше с каждым годом начинается раньше из-за того, что климат становится заметно теплее, а “грибы не следуют календарю”.

По словам Каминского, обычно ближе к маю начинался пик сезона сморчков, но в этом году, предположил эксперт, в мае “этих грибов может уже не быть”.

“Где-то через 10-20 лет, в марте, люди будут выходить из леса с корзинами, полными подберезовиков. Как я вижу, не только по грибам, но и по природе и деревьям в целом видно, что все происходит на месяц раньше”, - объяснил эту аномалию другой эксперт Юстин Колек в интервью польскому порталу WP.

По его словам, уже несколько лет подряд каждую весну в польских лесах в конце апреля - начале мая можно заметить обилие подберезовиков, но в этом году благородные белые появились еще раньше. По словам Колека, причиной тому стали более теплые осень и зима.

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А что в Беларуси?

Между тем в Беларуси, судя по сообщениям в тематических чатах грибников и фотографиям, которые они выкладывают в социальных сетях, к середине апреля в разгаре сезон тех самых сморчков и строчков гигантских. Люди собирают их целыми корзинками, даже несмотря на то, что последние во многих странах относятся к безусловно ядовитым грибам.

При этом “география” белорусских любителей весенних грибов, судя по постам в группе “ВКонтакте” “Грибы: Грибные войска Беларуси”, весьма обширна: пользователи сообщили, что собирали в большом количестве и сморчки, и строчки гигантские и на Минщине, и на Могилёвщине, и на Гродненщине, и в Брестской и Гомельской областях, и даже в самом северном регионе - под Витебском. И их заявления отнюдь не голословны - каждый грибник с удовольствием подтверждал сказанное фотографиями полных корзинок:

Ранее Telegraf.news рассказал, что ещё в марте одна из белорусок в своём аккаунте в TikTok опубликовала видео, где показала в лесу… лисички. Однако многие пользователи не нашли в этом ничего удивительного и написали, что они просто “перезимовали и оттаяли”.

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