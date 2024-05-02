Плюс 135,40 рубля. В Беларуси повысили пособие на погребение. Сколько будут выплачивать в мае?

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Опубликовано: 02.05.2024 07:31 , Обновлено: 02.05.2024

В Беларуси с 1 мая увеличилось пособие на погребение, которое выплачивают органы по труду, занятости и соцзащите в случае смерти человека его близким родственникам. Из-за роста среднего заработка белорусов в начале года в этом месяце размер данного пособия увеличился на 135,4 рубля по сравнению с апрелем.

Как рассказали в минском Городском ритуальном центре, на проведение и организацию похорон или кремации в мае 2024 года белорусам положена разовая выплата в 2161,1 рубля. Именно столько, согласно официальной статистике, в среднем получали белорусы в марте 2024 года.

[info_b]По общему правилу в Беларуси устанавливается единый размер пособия на погребение для всех граждан. Его размер соответствует средней заработной плате работников по стране за позапрошлый месяц относительно месяца наступления смерти. Именно поэтому в мае для расчёта размера пособия берут среднюю зарплату за март.[/info_b]

Напомним, что пособие на погребение выплачивают родственникам умершего в течение 6 месяцев со дня смерти. Для этого помимо письменного заявления в органы соцзащиты по месту регистрации умершего необходимо предоставить следующие документы:

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;

справка о смерти – в случае, если смерть зарегистрирована в Беларуси;

свидетельство о смерти – в случае, если смерть зарегистрирована за пределами страны;

свидетельство о рождении (при его наличии) – в случае смерти ребенка (детей);

для лиц в возрасте 18-23 лет — справка о том, что умерший на день смерти являлся обучающимся или воспитанником учреждения образования.

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Ранее Telegraf.news сообщил, что самый большой показатель номинальной начисленной средней зарплаты по стране в марте, по данным Белстата, стал Минск: здесь работники получили зарплату размером 3005,4 рубля (или $923,5 по курсу Национального банка на 24 апреля).

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Тем временем аналитики Евразийского банка развития отметили, что на фоне общего роста зарплат в Беларуси (плюс 12,8% в экономике в целом), в отдельных сферах зафиксировано некоторое замедление роста реальных заработных плат.

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