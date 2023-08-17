Этим людям ни за что нельзя есть грибы. Даже шампиньоны

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Опубликовано: 17.08.2023 11:44 , Обновлено: 18.08.2023

В Беларуси (и не только) самый разгар грибного сезона. Однако мало знать, какие грибы съедобные, а какие нет: важно помнить, что есть категории людей, которым нельзя употреблять грибы. Даже шампиньоны.

Первая группа, кому категорически нельзя есть грибы, - это те, у кого есть аллергия на грибы. Аллергическая реакция может проявиться различными способами, от легких симптомов, таких как зуд и краснота кожи, до более серьезных реакций, включая отек гортани и затруднение дыхания. Поэтому людям с аллергией на грибы следует полностью исключать их из своего рациона.

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Вторая группа людей, кому нельзя есть грибы, - это люди с определенными заболеваниями печени или почек. Дело в том, что грибы содержат вещества, которые могут быть токсичными для этих органов и усугубить уже существующие проблемы. Поэтому врачи рекомендуют пациентам с такими заболеваниями избегать употребления грибов.

Третья группа, кому не рекомендуется есть грибы, - это люди с ослабленной иммунной системой. Грибы могут быть источником различных патогенных микроорганизмов, которые могут вызвать инфекции у людей с ослабленным иммунитетом. Поэтому людям, страдающим от иммунодефицитных состояний или принимающим иммуносупрессивные препараты, следует избегать употребления грибов или употреблять их только после консультации с врачом.

Также нельзя есть грибы беременным и кормящим женщинам.

Не стоит давать их детям до 10 лет (у них еще не сформированы до конца железы внутренней секреции, такая пища для детей может стать токсичной).

Нельзя употреблять грибы людям, склонным к новообразованиям или имеющим их в анамнезе, так как в грибах в достаточном количестве содержится фолиевая кислота, которая активно способствует росту и развитию злокачественных клеток.

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Кроме того, важно отметить, что грибы могут быть трудноусвояемыми для некоторых людей из-за их сложного химического состава. Люди с проблемами пищеварения или чувствительным желудком могут испытывать дискомфорт или даже пищевое отравление после употребления грибов.

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