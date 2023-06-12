Почему стиральная машина «убегает» при отжиме? 5 причин, которые нельзя игнорировать

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Опубликовано: 12.06.2023 16:58 , Обновлено: 12.09.2023

Иногда бывает так, что стиральная машина «убегает» или «прыгает» при стирке, особенно при отжиме. Большинство людей не совсем понимают, так и должно быть или это признак того, что происходит что-то неладное. Стоит помнить, что «прыгающая» стиральная машина быстрее изнашивается и легче ломается. Почему это происходит и как с этим бороться?

Существует пять возможных причин этого явления. Если вы определите свою проблему, то сможете быстро ее устранить и предотвратить ее в будущем.

Транспортировочные винты

Когда стиральные машины перевозят из магазина, их, как правило, закрепляют специальными винтами, чтобы защитить от повреждений в пути. К сожалению, иногда сотрудники магазина забывают сообщить, что эти винты нужно убрать после установки стиральной машины.

В противном случае стиральная машина не будет устойчивой и, соответственно, плохо функционировать.

Транспортировочные винты всегда находятся на задней стороне прибора, и их хорошо бы сохранить на случай, если, например, вам придется везти стиральную машину на какой-нибудь завод для ремонта.

Неровный пол

Стиральная машина должна стоять на устойчивой, ровной поверхности и, кроме того, не должна быть наклонена в какую-либо сторону.

Лучше всего проверить, стоит ли она прямо, с помощью уровня. Если же вы не можете обеспечить ровную поверхность, подумайте о приобретении антивибрационного коврика — он поможет решить эту проблему.

Изношенные амортизаторы

Иногда случается так, что стиральная машина сначала работает довольно хорошо и тихо — как и положено. Только через некоторое время она начинает “танцевать” по всей ванной комнате. Это часто является признаком того, что ее амортизаторы износились и нуждаются в замене. Скорее всего, для этого вам понадобится помощь профессионала.

Растянутые пружины

Помимо амортизаторов, еще одна причина, по которой стиральная машина вдруг начала “прыгать”, заключается в чрезмерном износе или повреждении пружин барабана. Отличить это от проблем с амортизаторами можно по тому, что в этом случае прыгает сам барабан. Тем не менее, стоит пригласить специалиста, чтобы он оценил, действительно ли проблема в этом.

Перегрузка машины

Стиральная машина также может “прыгать” просто потому, что вы ее перегрузили. Всегда обращайте внимание на рекомендуемую загрузку и не превышайте ее. В противном случае вы рискуете повредить стиральную машину, и вы вообще не сможете больше постирать одежду.

Как избавиться от вони в стиральной машине?

Что делать, если из стиральной машины несёт как с унитаза? А если ещё хуже? Вонь может быть вызвана многими причинами, такими как остатки моющих средств, плесень или неочищенные фильтры, к счастью, мы нашли решение для всех из них.

Как избавиться от вони в стиральной машине? Есть способ даже без специальных средств