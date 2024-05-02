Астрономы-любители сняли на видео "ослепительно яркий" суперболид над Минском

🎥 Видео

Опубликовано: 02.05.2024 08:53 , Обновлено: 02.05.2024

Членам Минского Астроклуба удалось поймать на видео пролёт суперболида над белорусской столицей в ночь на 1 мая. По предварительным расчётам специалистов, в атмосферу Земли метеороид вошёл где-то над северо-восточной частью Украины. Однако, в силу высокой яркости суперболид смогли наблюдать и даже снять на камеру и в соседних Беларуси и Белгородской области России.

[info_b]Болидом называют яркий метеор с заметными угловыми размерами, масса которого может колебаться от сотен грамм до десятков тонн, который врывается в земную атмосферу на скорости от 11 до 73 км/с и сгорает, давая хорошо заметную невооружённым взглядом вспышку. Особо яркие болиды получают название суперболидов. Впрочем, международный астрономический союз официального определения понятия “болид” не даёт.[/info_b]

Видео суперболида в небе над Минском местный астроклуб поделился с агентством Sputnik.

В свою очередь телеграм-канал AstroAlert сообщил, что яркость суперболида составила порядка -15m (для сравнения, яркость Венеры, которая на земном небе является третьим по яркости светилом после Солнца и Луны, достигает лишь -4,6m). По подсчётам специалистов, длительность полета болида составила порядка 6 секунд.

“Ослепительно яркий объект!” - воодушевлённо отметили авторы телеграм-канала и поделились кадрами, сделанными минскими астрономами.

В телеграм-канале также опубликовали несколько видео, в том числе, из Ростовской области, что показывает, что метеороид был виден и из Центральной части России, хоть и довольно низко над горизонтом.