Как заменить стиральный порошок... каштанами? Этот способ сэкономит сотни рублей в год

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 23.09.2022 10:31 , Обновлено: 14.09.2023

Домашние стиральные порошки набирают в мире все большую популярность. Ведь они экологичны, и, как правило, гораздо лучше подходят для аллергиков. Кроме того, определенно дешевле химических продуктов. Осенью мы можем сделать порошок в домашних условиях, не потратив ни одной копейки. Для этого всего лишь нужно пройтись по местам, где растут каштаны.

Есть много рецептов. Многие люди используют пищевую соду или кальцинированную соду, мыльные хлопья, буру, лимонную кислоту или уксус для удаления стойких пятен с различных материалов.

Осенью же домашнее моющее средство можно приготовить даже из каштанов и совершенно бесплатно.

Рецепт средства для стирки с добавлением каштанов очень прост. Все, что вам нужно сделать, это взять несколько каштанов и тщательно промыть их, а затем нарезать на мелкие кусочки или раздавить молотком.

Снимите скорлупу, а затем поместите измельченные кусочки плодов каштана в плотно закрывающийся сосуд, оставьте на три часа. После залейте их 300 мл горячей воды и встряхните сосуд. Полученную молочно-желтую жидкость сливают через мелкое ситечко.

Каштановый гранулят

Но средство для стирки каштанов не подходит для длительного хранения. Мы можем хранить его в холодильнике максимум три дня. Если вы хотите сохранить его в течение длительного времени, есть простой трюк. Достаточно собрать большее количество каштанов, а затем высушить их и приготовить гранулят, из которого мы сможем приготовить моющую жидкость.

Почему каштаны мылятся? Все благодаря присутствующим в их составе сапонинам. Это химические соединения растительного происхождения из группы гликозидов. Они используются при производстве мыла, ванн и другой моющей косметики. Именно они отвечают за образование пены при контакте с водой.

[info_b]В Беларуси 3 кг порошка сейчас стоит около 30 BYN. Производители говорят, что столько хватает на 20 стирок. Если вы запускаете машинку раз в неделю, то порошка хватит на 4,6 месяца. То есть, в лучшем случае, в год вы потратите около 80-90 рублей. Если же вы стираете чаще и больше, то домашний порошок из каштанов сэкономит вам более 100 рублей в год. [/info_b]

Зачем дверца стиральной машины сильно вогнута внутрь? Есть две причины

Вы наверняка замечали, что дверца стиральной машины имеет довольно необычный дизайн. Она вогнута внутрь Но вы когда-нибудь задумывались, зачем? Оказывается, у такого решения есть два предназначения. И дело вовсе не в визуальном эффекте.

Зачем дверца стиральной машины сильно вогнута внутрь? Есть две причины