Диетолог назвала четыре недооценённых продукта. Что способно заменить пробиотики и коллаген?

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Опубликовано: 17.04.2024 15:38 , Обновлено: 17.04.2024

Американский диетолог назвала четыре продукта, полезные свойства которых мы явно недооцениваем. Вместе с этим она рассказала о пробиотических добавках и порошкообразном коллагене, употребление которых может не только улучшить самочувствие, но и навредить.

Диетолог и нутрициолог Клэр Сорли отметила, что коллагеновые порошки и пробиотические добавки слишком переоценены. Первые предназначены для повышения эластичности кожи, придания блеска волосам и укрепления костей, однако есть одно “но”. **“Исходя из своего опыта, могу сказать, что волосы, ногти и кожа становятся гораздо лучше, если использовать цельнопищевой источник коллагена, а не порошок. В нём, как правило, слишком много ненужных добавок, которые могут вызвать газы и вздутие живота”, — рассказала диетолог. Вместо этого она рекомендует употреблять костный бульон, приготовленный из отварных костей животных и соединительной ткани. Такой суп содержит гораздо больше полезного коллагена, чем тот, который продаётся в порошках, пишет издание Yahoo.

Кроме того, в “запрещённый список” диетолога попали пробиотические добавки, которые, однако, помогают улучшить здоровье кишечника и работу пищеварения в целом.

“Своим клиентам я выписываю их в самых крайних случаях. Однако не нужно тратить кучу денег, чтобы восполнить суточную норму пробиотиков в своём организме. Для этого достаточно есть обычную квашеную капусту”,** — посоветовала женщина. При этом она уточнила, что не нужно есть её банками — достаточно одной чайной ложки в день.

Также, по мнению американского диетолога, люди зачастую недооценивают малину, в которой “содержится приличное количество клетчатки”, и чай на основе трав. Специалист подчеркнула, что чашка такого напитка не только поможет быстрее уснуть, но и сделает ваш сон гораздо крепче.

Ранее Telegraf.news писал, что этот обычный и знакомый всем овощ содержит массу витаминов и минералов, за которые организм скажет спасибо. Кроме того, учёные доказали, что если принимать его в пищу каждый день, это существенно снизит риск возникновения рака и гипертонии.

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