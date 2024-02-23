Ученые впервые сфотографировали «потерянную птицу», которую не видели уже больше 20 лет

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Опубликовано: 23.02.2024 13:33 , Обновлено: 23.02.2024

Этот вид, известный как желтохохлый шлемоносец или Prionops alberti, занесен в список «потерянных птиц» Американского общества охраны птиц, потому что его не видели почти два десятилетия. И вот нашли живой экземпляр.

Команда во главе с доктором философии, орнитологом Майклом Харви прошла пешком более 75 миль по глубинам массива Итомбве, изучая по пути птиц, земноводных и рептилий, сообщил портал Phys.org. И неожиданно наткнулись на шлемохвоста – черную птицу с ярко-желтым «шлемом».

Всего за время экспедиции нашли около 18 птиц.

«Это вселяет надежду на то, что, возможно, в отдаленных лесах региона еще сохранилась достаточно здоровая популяция этого вида, – рассказал Харви. – Но добыча полезных ископаемых и вырубка лесов могут усугубить ситуацию».

Экспедиция, длившаяся с декабря 2023 по январь 2024 года, принесла и другие важные открытия. В частности, вновь обнаружили краснобрюхую пискульку, или Arthroleptis hematogaster, – лягушку, которую не видели с 1950-х годов.