Польские и литовские леса освоил гриб-захватчик из Америки. Когда завоюет Беларусь?

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Опубликовано: 01.09.2023 08:47 , Обновлено: 01.09.2023

В одном из западно-поморских лесов Польши местные грибники нашли красивые экземпляры грибов, не характерные для Европы. Речь идет о, так называемых, американских (канадских) золотистых боровиках, также известных как стройные или вересковые. Хотя гриб вкусен и ценится грибниками, он считается инвазивным видом.

Присутствие американского гриба может кого-то удивить и порадовать, но в то же время не сулит ничего хорошего подосиновикам-аборигенам. Как предупреждают польские лесники, этот чужеродный вид активно вытесняет местные подберезовики и подосиновики.

Гриб Boletus slender, как следует из названия, имеет длинную и часто тонкую ногу. Ножка может достигать до 15 см в высоту и имеет сильно бороздчатую поверхность. Темно-коричневая шляпка выглядит так, будто она прикреплена к грибу другого вида. По сравнению с ножкой она небольшая, края ее отделаны этаким «жабо».

Этот «иностранный» боровик попал в Европу 10 лет назад, первоначально его заметили в Литве, затем появился в других странах Балтики, мигрировал в Польшу. Про появление в Беларуси золотистого боровика стало известно ещё в 2018 году. Тогда его нашли в Малоритском районе.

Грибники же ценят заморские боровики за их вкус. Кроме того, они подчеркивают, что этот вид редко подвергается нападению червей.

В Польше его часто встречают на севере страны поближе к Литве, особенно у моря, но уже сильно «заходит» вглубь. Грибники его замечают на песчаных землях, например на дюнах и в сосновых борах. Судя по всему, в Беларуси он найдет пригодные для себя условия. Но пока ещё широкого не распространился.