"Плакали, когда лопали" — В Казахстане экоактивисты распорядились ликвидировать фигуру кошки из воздушных шаров

🎥 Видео

Опубликовано: 04.04.2024 16:38 , Обновлено: 04.04.2024

Жители Казахстана опубликовали видео, на которое без грусти не взглянешь. То ли в отеле, то ли в торговом центре сотрудники сделали большую фигуру кошки из воздушных шаров — поистине, искусство. Однако, если верить комментариям, идею не оценили местные борцы за природу, и конструкцию пришлось разобрать.

На видеоролике видно, как несколько девушек и парень лопают шары внутри каркаса. Судя по комментариям, ребята потратили на гигантскую фигуру несколько ночей:

“Мы плакали, когда лопали. Я до сих пор не могу отойти, три ночи работы…” — написала одна из пользовательниц, а другая добавила:

“3 ночи люди со всего Казахстана его собирали, чтоб полюбоваться полчаса… Девочки плакали и шары ломали, а всё из-за шайки экоактивистов, которые решили, что он опасен для алмаатинцев”.

Комментарии под видео были схожи по своему посылу: пользователям TikTok оказалось жалко человеческих усилий, ведь делалось это сугубо для людей.

“А от того, что вы его не показали и разобрали, он что, перестал быть резиной? Очень крутой кот”, — поделился мнением кто-то из мужчин. Другой рассказал про подобные конструкции у него в Краснодаре, и отметил, что “все рады”.

“Экоактивистам нужно было раньше чесаться, а то теперь ни радости, и куча резины в мусоре…” — продолжали писать в обсуждении под роликом.

“А смысл возмущаться на уже сделанного кота? Он уже в любом случае “загрязнит природу”, но сейчас даже основной функции своей не выполнил. Тупость”, — высказал своё негодование ещё кто-то.

Ранее Telegraf.news писал, что один из активных пользователей TikTok опубликовал видео, в котором показал белорусские продукты на полках Дубая. Казалось бы, экспорт никто не отменял, что здесь такого? Но автора удивили не сами продукты, а цены на них.

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