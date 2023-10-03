В Беларуси нашли редкие "трубы смерти". Как приготовить эти грибы?

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Опубликовано: 03.10.2023 10:43 , Обновлено: 01.04.2025

В Беларуси в начале октября 2023 года сотрудники заказника "Ричи" Браславского района, вероятно, нашли на своей территории довольно редкие для наших мест грибы, который часто называют "черными лисичками" или даже "трубами смерти". Ранее такие же обнаружили в начале осени и в другом районе Витебской области. Что же это за странные грибы, и почему их в сушеном виде в западных странах продают по 110 евро за килограмм?

Обновлено Этот материал впервые опубликовали на Телеграфе 27.09.2023 года. Теперь мы его обновили, так как 02.10.2023 стало известно, что редкий гриб обнаружили в заказнике "Ричи", который находится в 30 км от Браслава Витебской области.

Обновлено С 31 марта 2025 года Министерство природы и охраны окружающей среды Беларуси обновило список дикорастущих растений, включаемых в Красную книгу Республики Беларусь. В новой редакции вид вороночник рожковидный попал под охрану государства и теперь его сбор в Беларуси запрещён. За нарушение запрета грозит штраф от 20 до 30 базовых величин.

Находка под Браславом

Директор “Ричи” рассказал, что во время обхода заказника работники заметили “несколько лисичек необычного окраса – темного”. И уже потом, “с помощью современных технологий” поняли, что гриб похож на редкий для Беларуси вороночник рожковидный.

В учреждении отметили, что взяли под контроль место произрастания грибов и будут далее изучать его “на предмет наличия данного вида”, написала “Браславская звезда”.

Фото там, к сожалению, не показали.

“Черные лисички”, “трубы смерти”, “рог изобилия”

Вороночник рожковидный из-за формы также называют черной лисичкой, черным рожком (в Финляндии), трубой мертвых (в Германии), трубой смерти (во Франции) или рогом изобилия (в Англии).

Вообще, эти грибы выглядят не очень эстетично, потому что из-за цвета многим напоминают что-то гнилое. И не зря их также обозвали “трубами смерти” — они вполне могли бы стать частью декораций фильма ужасов.

Возможно, вы тоже видели в лесу эти грибы, но не взяли из-за необычного вида или подумали, что это сгнившие поганки. И очень зря! На самом деле “черные лисички” не ядовиты, а наоборот, съедобны и очень вкусны.

[info_b]Отметим, что у молодых грибов — черно-бурая поверхность, а у зрелых — темно-серая или почти черная. [/info_b]

Вкус и цена “труб смерти”

Кстати, на лисички вороночники, кроме формы, больше ничем и не похожи. У черных грибов глубокий грибной вкус с сильными фруктово-ореховыми нотами, который сильнее раскрывается при термообработке. А у сушеных есть легкие нотки черного трюфеля в аромате.

Во всем мире вороночник считают деликатесом. Шеф-повара включают его в сезонные меню, строят на нем дегустационные сеты и выступают с блюдами из него на конгрессах и форумах.

И стоит такой гриб недешево. Например, в Великобритании за 500 грамм сушеных “рогов изобилия” просят 55 евро (сейчас примерно 147 бел. руб.). А в США за 450 грамм придется выложить 65 долларов (165 бел. руб.).

Где искать “черные лисички” в Беларуси?

Как вы уже поняли, вороночник рожковидный — довольно редкий гриб. Но в Беларуси встретить его все же можно (если знать, где и когда искать).

Их сезон — с начала июля до конца сентября-октября, но шансы возрастают с середины августа до середины сентября. А в областях с теплыми бесснежными зимами встречается вплоть до ноября.

Растут “черные лисички” на почве во влажных лиственных, хвойных и смешанных лесах. Лучше всего искать их на опавшей листве дубов, буков, возле орешника, на глинистой и известковой почве. Грибы предпочитают открытые, светлые места, обочины тропинок и дорог, края канав.

Если вы увидели один, значит, рядом должны быть и остальные. Ведь обычно они растут сростками или даже колониями, но благодаря окраске сильно сливаются с лиственным опадом. Так что не проглядите.

К слову, в начале сентября 2023 года вороночник рожковидный встретили в Витебской области, Сенненском районе. Фотографиями поделилась пользовательница Olesya Les в группе “Грибы: Грибные войска Беларуси”.

Еще одна девушка Мария тоже находила в Беларуси эти “рожки” (возможно, где-то под Бобруйском):

Как есть эти вороночник ражковидный?

Обычно советую есть только шляпку, потому что так ножка жесткая и волокнистая. Самый простой вариант приготовить “черные лисички” — поджарить или отварить. Кстати, при варке он приобретает черный цвет.

Также эти грибы можно сушить, вкус при этом несколько усиливается. А еще его замораживают и консервируют.

Как сварить “черные лисички”?

Сначала очистите грибы от мусора и промойте проточной водой. Затем положите их в эмалированную кастрюлю и залейте водой так, чтобы полностью покрыть.

Поставьте емкость на средний огонь на 20 минут и прикройте крышкой. Периодически убирайте с поверхности пену.

Воду слейте через дуршлаг, а полученную массу остудите.

А поджарить?

Это тоже сделать очень просто. Очистите и вымойте грибы, порежьте на мелкие части.

Выложите вороночник на разогретую с растительным маслом сковорожу, прикройте крышкой и жарьте на среднем огне. Периодически перемешивайте.

Через 15 минут грибы должны быть готовы.

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