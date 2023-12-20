Белорусы ринулись в леса за зимними грибами. Что собирают ведрами и можно ли их есть?
Декабрьское потепление вернуло белорусов к совсем не сезонным занятиям. Люди поехали по грибы! Что собирают за считанные дни до нового года?
На ролике из Тик Тока женщина показала, как прямо у дороги находит фламмулины. Это разновидность зимних опят.
[link href=“https://www.tiktok.com/@diana_abdyllaeva?refer=embed” title=“@diana_abdyllaeva” target=“_blank” rel=“noopener”] @diana_abdyllaeva [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BE%D0%BF%D1%8F%D1%82%D0%B0?refer=embed” title=“опята” target=“_blank” rel=“noopener”] #опята [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0?refer=embed” title=“фламмулина” target=“_blank” rel=“noopener”] #фламмулина [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%84%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F?refer=embed” title=“фламмулинабархатистоножковая” target=“_blank” rel=“noopener”] #фламмулинабархатистоножковая [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D1%83%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%B9%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA?refer=embed” title=“сумашедшийгрибник” target=“_blank” rel=“noopener”] #сумашедшийгрибник [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B8?refer=embed” title=“грибыбеларуси” target=“_blank” rel=“noopener”] #грибыбеларуси [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B2023?refer=embed” title=“грибы2023” target=“_blank” rel=“noopener”] #грибы2023 [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D1%8F?refer=embed” title=“беларусьмоя” target=“_blank” rel=“noopener”] #беларусьмоя [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7314356674221624069?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Дианка?грибоманка?” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Дианка?грибоманка? [/link]
[info_b]Произрастает фламмулина на древесине, в дуплах, на пнях лиственных, изредка хвойных деревьев, большими группами и сростками. На старой древесине лиственных пород деревьев.
Особенно обильно зимние опята плодоносят на высоких и толстых старых осиновых, тополиных, ивовых и кленовых пнях и лежащих на земле брёвнах. Мякоть гриба фламмулина мягкая, желтоватая, с мягким приятным вкусом и слабым грибным запахом. Считается хорошим съедобным грибом, но 4-й категории. Вкус нежный, сладковатый, консистенция плотная, отвар сладкий, слизистый.[/info_b]
Тем временем «Реальный Брест» показал видео и фото результатов декабрьской тихой охоты в лесу под Брестом в середине декабря. Мужчина говорит, что собирает зеленки. И, как видим, собрал немало.
[link href=“https://www.tiktok.com/@probrest?refer=embed” title=“@probrest” target=“_blank” rel=“noopener”] @probrest [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/realbrest?refer=embed” title=“realbrest” target=“_blank” rel=“noopener”] #realbrest [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82?refer=embed” title=“брест” target=“_blank” rel=“noopener”] #брест [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%BA?refer=embed” title=“денисмарук” target=“_blank” rel=“noopener”] #денисмарук [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/brest?refer=embed” title=“brest” target=“_blank” rel=“noopener”] #brest [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA?refer=embed” title=“грибник” target=“_blank” rel=“noopener”] #грибник [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7313544758728755974?refer=embed” title=”♬ оригинальный звук - Реальный Брест” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Реальный Брест [/link]
«Где, в каком районе», – спросили в комментариях. Грибник ответил, что «на Бульково». Это деревня в Жабинковском районе Брестской области.
“Не шутка. Грибы растут. В брестских грибных чатах полно фоток с зеленками/подзеленками. Лисички с польскими немного проскакивают”, - заявил другой грибник в [link href=“https://t.me/gribybelarus” rel=“noopener” target=“_blank”] чате [/link] “Грибы Беларуси”.
На севере страны любители походов в лес тоже заговорили о подходящих условиях для роста грибов.
“Вдохновляет. В Витебске сейчас теплый грибной дождик. Чуток снег сойдет и тоже в лес пойду!))”, - написала одна из подписчиц.
Где и как искать зимние грибы?
Не всегда зимние опята растут на виду. Иногда приходится буквально шарить руками внутри пней. Вот короткое видео на эту тему.
Ранее Телеграф рассказывал, что в белорусских лесах грибники всё чаще замечают на поваленных деревьях и отмерших ветках деревьев необычный гриб-паразит. Он привлекает внимание своей яркой окраской и оригинальной формой — желеобразный дрожащий нарост не позволяет просто пройти мимо и так и просится в объектив камеры. Однако, далеко не все знают, что эта оранжевая дрожалка (и это вовсе не описание внешнего вида гриба, а его официальное название) в далёком Китае считается настоящим лакомством и используется для замены другого популярного деликатеса — морских гребешков.
В белорусских лесах заметили деликатесный гриб, который заменяет китайцам дорогие морские гребешки. Как приготовить?