Белорусы ринулись в леса за зимними грибами. Что собирают ведрами и можно ли их есть?

🎥 Видео

Опубликовано: 20.12.2023 15:37 , Обновлено: 20.12.2023

Декабрьское потепление вернуло белорусов к совсем не сезонным занятиям. Люди поехали по грибы! Что собирают за считанные дни до нового года?

На ролике из Тик Тока женщина показала, как прямо у дороги находит фламмулины. Это разновидность зимних опят.

[info_b]Произрастает фламмулина на древесине, в дуплах, на пнях лиственных, изредка хвойных деревьев, большими группами и сростками. На старой древесине лиственных пород деревьев.

Особенно обильно зимние опята плодоносят на высоких и толстых старых осиновых, тополиных, ивовых и кленовых пнях и лежащих на земле брёвнах. Мякоть гриба фламмулина мягкая, желтоватая, с мягким приятным вкусом и слабым грибным запахом. Считается хорошим съедобным грибом, но 4-й категории. Вкус нежный, сладковатый, консистенция плотная, отвар сладкий, слизистый.[/info_b]

Тем временем «Реальный Брест» показал видео и фото результатов декабрьской тихой охоты в лесу под Брестом в середине декабря. Мужчина говорит, что собирает зеленки. И, как видим, собрал немало.

«Где, в каком районе», – спросили в комментариях. Грибник ответил, что «на Бульково». Это деревня в Жабинковском районе Брестской области.

“Не шутка. Грибы растут. В брестских грибных чатах полно фоток с зеленками/подзеленками. Лисички с польскими немного проскакивают”, - заявил другой грибник в [link href=“https://t.me/gribybelarus” rel=“noopener” target=“_blank”] чате [/link] “Грибы Беларуси”.

На севере страны любители походов в лес тоже заговорили о подходящих условиях для роста грибов.

“Вдохновляет. В Витебске сейчас теплый грибной дождик. Чуток снег сойдет и тоже в лес пойду!))”, - написала одна из подписчиц.

Где и как искать зимние грибы?

Не всегда зимние опята растут на виду. Иногда приходится буквально шарить руками внутри пней. Вот короткое видео на эту тему.

Ранее Телеграф рассказывал, что в белорусских лесах грибники всё чаще замечают на поваленных деревьях и отмерших ветках деревьев необычный гриб-паразит. Он привлекает внимание своей яркой окраской и оригинальной формой — желеобразный дрожащий нарост не позволяет просто пройти мимо и так и просится в объектив камеры. Однако, далеко не все знают, что эта оранжевая дрожалка (и это вовсе не описание внешнего вида гриба, а его официальное название) в далёком Китае считается настоящим лакомством и используется для замены другого популярного деликатеса — морских гребешков.

В белорусских лесах заметили деликатесный гриб, который заменяет китайцам дорогие морские гребешки. Как приготовить?