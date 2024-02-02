"Адский огонь" - В Найроби огненный шар поглотил жилые дома и склады

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Опубликовано: 02.02.2024 12:41 , Обновлено: 02.02.2024

В Найроби, столице Кении, взорвалась машина, перевозившая газовые баллоны. По меньшей мере три человека погибли и более 270 получили ранения из-за огромного огненного шара, который охватил близлежащий склад и несколько жилых домов.

Пламя охватило густонаселенный жилой район, в том числе благодаря стоящему рядом текстильному складу, содержимое которого превратило пламя в ужасающий ад.

“Многие жители, вероятно, находились в своих домах или спали, когда огонь добрался до их домов в районе Мради в найробийском районе Эмбакаси около 11:30 по местному времени”, - сообщил представитель местного правительства Исаак Мваура.

“Адский огонь также повредил несколько транспортных средств и коммерческую недвижимость, включая множество предприятий малого и среднего бизнеса. К сожалению, жилые дома по соседству также загорелись, и большое количество жителей все еще находились внутри, поскольку была поздняя ночь”, - рассказал чиновник.