"Инженерная мысль на высоте" — В TikTok показали старинный деревенский ключ. Как им пользоваться?

🎥 Видео

Опубликовано: 18.04.2024 17:57 , Обновлено: 05.07.2024

В популярной соцсети показали видео с использованием деревенского ключа, которым отпирали двери в прошлом веке. Многие пользователи вспомнили, что видели подобные у своих бабушек и дедушек.

Мужчина поделился в соцсети видеороликом, в котором удивился старинному деревенскому ключу, который ему показала хозяйка одного из старых частных домов. В видео он попытался отпереть им дверь, как ему показывали. Оказалось, воспользоваться им можно только с должной долей сноровки.

Многие пользователи соцсети вспомнили, что видели подобное приспособление у своих бабушек.

“У моей бабушки был такой замок, когда мы приезжали его могла открыть только мама”, — написал один из пользователей соцсети.

“Знакомо. У бабушки в деревне так дом закрывался. На Брестском полесье”, — написал ещё один комментатор.

“Вы разблокировали воспоминания детства! Деревня Лошница”, — вспомнила ключ ещё одна девушка.

“У нас в гараже такой.. забадаешься подбирать для вскрытия.. проще петли срезать..”, — узнал находку ещё кто-то.

Судя по комментариям, такой вид ключа использовали и в Беларуси, и в России, и в Украине.

Тем не менее, многие удивились находке наравне с автором видео и признались, что также никогда подобного “изобретения” не видели.

“Познавательно! Изготовить и в музей как экспонат”, — написал один из комментаторов.

“Инженерная мысль на высоте”, — восхитился ещё один.

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