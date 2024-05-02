В Европарламенте предложили лишить Грузию статуса кандидата в члены ЕС из-за протестов против «русского закона»

🎥 Видео

Опубликовано: 02.05.2024 08:24 , Обновлено: 02.05.2024

Депутат Европарламента Виола фон Крамон 1 мая выступила с предложением лишить Грузию статуса кандидата в члены Евросоюза. Причиной стал скандальный "русский закон", принятый накануне парламентом Грузии во втором чтении, а также силовой разгон участников массовых уличных демонстраций, выступивших против принятия данного закона.

Комментирую законопроект, который вызвал массовые протесты в столичном Тбилиси, Виола Фон Крамон заявила, что действия гризнских властей “должны иметь последствия”. Она предложила прекратить финансирование грузинских проектов из бюджета ЕС, ввести санкции в отношении лидера правящей партии Бидзина Иванишвили, который выступает активным сторонником грузинского аналога российского “закона об иноагентах”, а также запретить въезд в Евросоюз парламентариям, которые проголосовали за законопроект.

По данным агентства Interpressnews, на пленарном заседании парламента 1 мая проект поддержали 83 депутата, против проголосовали 23 депутата. Документ законодательный орган рассматривал постатейно в течение двух дней и проходил на фоне острых дебатов между парламентским большинством и представителями оппозиции.

«Красный уровень» в Парламенте, водометы и слезоточивый газ

Новость о принятии закона парламентом вызвала ещё большее волнение в рядах протестующих, которые выходят на улицы Тбилиси уже не первый день. В целях безопасности в Парламенте с 23:00 1 мая ввели “красный уровень” безопасности, в связи с чем обязали всех посторонних покинуть здание парламента.

Повышение уровня угрозы службой безопасности Парламента было связано с тем, что у правительственного здания собрались толпы протестующих, скандирующих проевропейские лозунги и требующие не принимать противоречивый законопроект. На некоторых кадрах видно, что протестующие даже забаррикадировали один из входов в здание парламента.

В связи с обострением обстановки на улицах, президент Грузии Саломе Зурабишвили публично обратилась к участникам протестов. Глава государства, которая в Грузии исполняет главным образом представительские функции, а реальной политической властью, в отличие от парламента, не обладает, поддержала требования протестующих отменить принятые недавно противоречивые законопроекты, однако призвала “держаться подальше от ворот парламента” и не брать штурмом административные здания.

“Весь мир наблюдает за нами, и сегодняшние выступления показывают настрой, отношение и цель народа Грузии”, - отметила Зурабишвили, подчеркнув, что реальная борьба против “русского закона” “проходит через выборы и отмену всех законов, принятых этим правительством за последнее время, которые отдаляют Грузию от европейского пути”.

“Это наша цель. У ворот ничего не будет решено, будет только слезоточивый газ, некоторое насилие, которое нам не нужно провоцировать, потому что, несомненно, нам придется столкнуться с насилием в будущем”, - заявила президент.

Впрочем, судя по видео с улиц и официальных сообщений грузинского МВД, без насилия не обошлось: полиция уже применила водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей против тех, кто собрался у здания Парламента. По данным некоторых местных СМИ, полиция даже открыла огонь по демонстрантам резиновыми пулями. Однако, заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе на брифинге в ночь на 2 мая категорично заявил, что резиновые пули правоохранители не применяли.

“Грузия на перепутье”

Между тем, руководство ЕС уже осудило грузинских силовиков за такие методы разгона демонстрантов. Так, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей страничке в соцсети X заявила, что “с большой тревогой” наблюдает за происходящим в Грузии и “осуждает насилие на улицах Тбилиси”.

“Грузинский народ желает для своей страны европейского будущего. Грузия на перепутье. Она должна остаться на пути к Европе”, - выразила своё мнение фон дер Ляйен.

Слова осуждения в адрес грузинских силовиков написал и Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

“Я решительно осуждаю насилие против протестующих в Грузии, которые мирно выступали против закона об иностранном влиянии. Грузия является страной-кандидатом в ЕС, я призываю ее власти обеспечить право на мирные собрания. Применение силы для ее подавления недопустимо”, - заявил он.

Ранее Telegraf.news сообщил, что в прошлом году правящая партия Грузии уже пыталась ввести закон об иностранных агентах. Однако после принятия документа парламентом 7 марта 2023 года в Тбилиси вспыхнули массовые протесты, которые полиция пыталась разогнать при помощи слезоточивого газа и водометов. В результате спустя какое-то время грузинские власти вынуждены были отозвать скандальный законопроект и вот спустя год вернулись к нему в несколько в едва измененном виде.

В Грузии вспыхнули протесты против «русского закона». Президент Зурабишвили поддержала участников акций

Новая редакция документа предусматривает создание специального реестра, в который предложили включать неправительственные организации и СМИ, более чем на 20% финансируемые из-за рубежа. За непредоставление информации об «иностранном влиянии» организации предложили штрафовать.

В Грузии депутаты подрались прямо в зале заседаний парламента