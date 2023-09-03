Под Минском нашли «язык рыцаря». Как выглядит этот редчайший гриб?
В Старобинском заказнике (Минская область) нашли редчайший для Беларуси краснокнижный гриб - печеночницу. В древности было поверье, что этот гриб — это языки рыцарей, на которых было наложено заклятие. Считалось, что на грибника, срезавшего "язык", нападал его хозяин и забирал гриб силой.
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Гриб считается съедобным, у него кисловатый привкус. До занесения в Красную книгу, в пищу употребляли молодые грибы: жарили на сковороде или на решётке.
Печёночница богат витамином C: в 100 граммах мякоти содержится дневная норма потребления для взрослого человека, рассказал о полезных свойствах гриба Смартпресс.
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