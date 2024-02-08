«Даже стенку лизнул» – Видео из белорусского санатория на глубине почти полкилометра набрало 900 тыс. просмотров

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Опубликовано: 08.02.2024 11:52 , Обновлено: 08.02.2024

В TikTok появилось видео «целого подземного города» – так назвал его сам автор. На глубине 420 метров – длинные туннели, комнаты для оздоровления и отдыха. Это – Республиканская больница спелеолечения в Солигорске.

Здесь лечат астму, бронхит, гастрит, язвы ЖКТ, аллергию, болезни опорно-двигательного аппарата, дерматологические заболевания, уведомили на сайте лечебницы.

[inf]Спелеотерапия («спелео» – пещера, «терапия» – лечение) – немедикаментозный метод лечения с помощью микроклимата естественных подземных пространств (карстовых пещер, каменносоляных и калийных горных выработок, металлорудных шахт).

Основным воздействующим фактором спелеотерапии является специфическая среда подземных пространств, состоящая из совокупности лечебно-оздоровительных компонентов: наличие мелкодисперстного аэрозоля различных солей, высокий уровень аэронизации с преобладанием лёгких отрицательных заряженных ионов, постоянство микроклимата (температурный фон, влажность, скорость воздушного потока), отсутствие аллергенов, низкая бактериальная обсемененность.[/inf]

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В комментариях отклики – сплошь хвалебные. От тех, кто там побывал. Вот характерный: «Шикарное место. Была там 5 раз. Астма спит. Я 10 лет не пользуюсь лекарствами. Здесь вообще ве вокруг целебное». А кто-то даже похвастался, что «даже стенку лизнул».

Многих заинтересовало, как возникла такая подземная лечебница: «Это специально рыли на такой глубине или естественная пещера была ранее?». Знающие люди ответили: «Это прежде были шахты, в которых добывали калийную соль. Потом вот так оборудовали».

Среди комментариев попался на глаза совершенно необычный для наших краев вопрос: «Маму в это чудное место хочу повезти, скажите а безопасно ли женщинам неславянской внешности одним туда ехать?». И – естественный ответ: «Добро пожаловать к нам в Беларусь! Внешность не важна. Мы – мирные люди. Маме здоровья!».

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