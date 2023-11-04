«Пройдите мимо» - Белорусов предупредили о штрафах до 1110 рублей за «грибную капусту». Что за она?

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Опубликовано: 04.11.2023 09:05 , Обновлено: 04.11.2023

В белорусских лесах заметили редкий трутовый гриб — спарассис курчавый, который в народе называют "грибной капустой" за его характерный "кучерявый" вид. Однако в национальном парке "Беловежская пуща" грибников предупредили, что заметив такую редкость в лесу лучше "полюбоваться и пройти мимо", поскольку за сбор этого гриба в Беларуси грозит немалый штраф.

Sparassis crispa (Wulfen) Fr - это вид трутовиков – грибов, растущих, как правило, на старой гниющей древесине. В отличии от классических грибов, у его плодового тела нет привычной шляпки и ножки. Он представляет собой кустообразное, округлое, шаровидное тело с массой отходящих от короткой центральной ножки “кучерявых” плоских ветвей, с волнистым и нередко рассечённым краем. Внешне плодовое тело спарассиса напоминает головку цветной капусты. Молодые грибы имеют беловатую окраску, которая затем желтеет и в зрелом состоянии и при высыхании приобретает охряные или буроватые оттенки.

В пресс-службе национального парка “Беловежская пуща” поделились фотографиями этого трутовика, замеченного сотрудниками парка.

Спарассис курчавый относится к числу съедобных. Как правило, из молодых грибов готовят супы, а также жарят и сушат, в том числе, для приготовления средств народной медицины.

[info_b]Sparassis crispa (Wulfen) Fr содержит спарассол, который препятствует развитию плесневых грибов, а также биоактивные компоненты, которые обладают противоопухолевой (иммуномодулирующей) и антимикробной активностью. [/info_b]

Тем не менее, пробовать диковинку сотрудники национального парка “Беловежская пуща” белорусским грибникам не рекомендовали - уж больно дорого обойдётся этот гриб. Дело в том, что спарассис курчавый в Беларуси занесён в Красную книгу, следовательно, собирать его запрещено.

“Просто полюбуйтесь его красотой и необычностью, сфотографируйте и … пройдите мимо”, - рекомендовали в нацпарке.

В противном случае за сбор или уничтожение краснокнижного вида можно получить штраф по статье 16.8. Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях:

для физических лиц - от 20 до 30 базовых величин (сегодня это от 740 до 1110 рублей) с конфискацией орудий и средств совершения нарушения (или без конфискации);

для индивидуальных предпринимателей – от 20 до 150 базовых величин (от 740 до 5550 рублей) с конфискацией или без

для юридического лица – от 30 до 500 базовых величин (от 1110 до 18,5 тыс. рублей) с конфискацией или без.

Ранее Телеграф рассказывал про ещё один редчайший для Беларуси краснокнижный гриб, который этой осенью нашли в Старобинском заказнике (Минская область) — печеночницу. В древности было поверье, что этот гриб — это языки рыцарей, на которых было наложено заклятие. Считалось, что на грибника, срезавшего “язык”, нападал его хозяин и забирал гриб силой.

Под Минском нашли «язык рыцаря». Как выглядит этот редчайший гриб?

А вот другой любопытный гриб - Алеврию оранжевую (лат. Aleuria aurantia), которую также этой осенью встречали в Беловежской пуще, можно собирать без опасений заработать штраф. Этот уникальный гриб привлекает внимание в первую очередь своим видом - внешне он похож на яркий оранжевый цветок. Специалисты говорят, что этот гриб можно есть, даже сырым. Кроме того, им можно украшать блюда, например, салаты, а также варить.

В Беловежской пуще нашли редкий гриб-цветок, который можно есть сырым