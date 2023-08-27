В Беларуси зафиксировали отравление съедобными лисичками. И что теперь делать?

Опубликовано: 27.08.2023 13:23 , Обновлено: 27.08.2023

В Гродненской области в августе семья отравилась абсолютно съедобными лисичками. Об этом рассказала заведующая отделением гигиены питания ОЦГЭиОЗ Мария Руфкина.

Оказалось, что мама и ее двое детей подростков в Слонимском районе решили поесть лисичек через несколько суток после сбора. Мало того, уже после приготовления лисички не были съедены сразу, а тоже попали на стол намного позже. К счастью, отравление не было сильным, и все члены семьи были выписаны из стационара.

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“Чтобы употребление лесного деликатеса не закончилось печально, важно уметь отличать съедобные грибы от ядовитых, правильно их хранить, обрабатывать и готовить. А еще вовремя получать медицинскую помощь при отравлении, от которого не застрахованы даже опытные грибники”, – передает слова Марии Руфкиной “Гродненская правда”.

Свежие лесные грибы при комнатной температуре не стоит хранить больше 2-3 часов. В холодильнике они могут продержаться 12 часов. Но лучше переработать их очень быстро.

Стоит помнить, что симптомы отравления грибами проявляются обычно через 2-3 часа после еды, иногда уже через полчаса. Но медики фиксировали случаи и через сутки и даже более. Причем через сутки как раз могут проявиться симптомы травления самыми ядовитыми грибами.

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