"Слабоумие и отвага" — В Минске шестеро мужчин удивили прохожих

🎥 Видео

Опубликовано: 25.02.2024 13:23 , Обновлено: 25.02.2024

Белоруска опубликовала в TikTok видео на котором показала странное поведение шестерых мужчин на Свислочи в Минске. Сама автор назвала их "чиканутыми". Впрочем, многие комментаторы с ней согласились.

“МЧС и ОСВОД без работы 100% не останутся!!! На улице +8, вода в Свислочи далеко не стоячая, а чиканутые рыбаки сидят”, — удивилась женщина.

На кадрах видно шестерых мужчин, которые сидят на льду посреди реки и пытаются ловить рыбу.

[info_b]Осторожно! В видео фоном звучит песня с нецензурной лексикой.[/info_b]

Многие пользователи разделили негодование автора ролика. Самый залайканный комментарий — “Слабоумие и отвага - наше все! ??”.

“Вот так 14 лет назад погиб мой отец. РЕБЯТА, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ.. ВАС СЕМЬЯ ДОМА ЖДЕТ!!!!”, — поделилась еще одна женщина.

“Клан бессмертных”, — написал еще кто-то.

Также некоторые выразили мнение, что “таких штрафовать надо”.

Однако были и те, кто посчитал такое занятие неопасным: “я так был откололся и поплыл по течению, но там река 2 м глубины?”. Но автор ролика возразила: “в этом месте Свислочь далеко не 2 метра”.

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