Как высушить грибы за 30 минут? Нашли безопасный экспресс-метод
Сушка грибов - важный этап и необходимость, с которой сталкиваются те немногие грибники, что гребут урожай в лесу не одиночными ведрами и корзинами, а почти в промышленных масштабах. Сам процесс, конечно, простой, но очень затратный по времени. Часы, а то ночи, потраченные на сушку, однако, можно сократить до 30 минут. При этом грибы будут на самом деле сухими и безопасным для потребления.
Экспресс-сушка грибов:
В начале нужно тщательно очистить грибы от всего мусора.
Сразу после этого нарезаем продукт ломтиками, выкладываем на большую тарелку и кладем в микроволновку.
Выставляем мощность оборудования на 100 Вт и через 5 минут открываем его для удаления лишнего пара. Повторяем процесс несколько раз.
Некоторые считают, что такая сушка грибов сделает их намного менее ароматными и вкусными. Не беремся оценивать степень пахучести грибов, но вы точно использовать этот метод, когда действительно необходимо быстро заготовить грибы.
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