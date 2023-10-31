Как выбрать ноутбук, чтобы потом не пожалеть о покупке? Важны эти 14 характеристик

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 31.10.2023 16:28 , Обновлено: 31.10.2023

Выбор ноутбука для работы, учебы, игр или даже просто просмотра фильмов — это очень важный и ответственный шаг. От этого зависит не только удовлетворение ваших потребностей, но и долговечность приобретенного устройства. Сейчас в магазинах есть огромное количество различных моделей ноутбуков — и это частенько сбивает нас с толку. Какой же компьютер выбрать, чтобы потом не разочароваться и не пожалеть о покупке? Разобрались, на какие параметры важно обратить внимание. Эти полезные советы помогут вам сделать правильный выбор и наслаждаться использованием устройства в течение долгого времени.

Для чего вам нужен ноутбук?

Сначала определитесь, для каких целей вы будете использовать аппарат — это поможет сузить круг поиска. Подумайте, какой форм-фактор вас привлекает: классические ноутбуки или устройства-трансформеры, которые можно превращать в планшеты.

Процессор

Самое важное в ноутбуке — процессор. Для простых задач, таких как работа с документами, общение и учеба подойдет модель с недорогим процессором серий Intel или AMD:

Intel Pentium;

Celeron;

Core i3,;

AMD Athlon.

Для просмотра фильмов в высоком качестве, работы с «тяжелыми» программами, обработки фото и видео требуется производительный процессор:

AMD Ryzen 5/7;

Intel Core i5;

Intel Core i7.

Обратите внимание на MacBook с чипами M1 — в плане производительности они хороши. Кроме того, у MacBook точная цветопередача, что особенно важно для тех, кто работает в сфере графического дизайна.

Если компьютер нужен для работы с 3D‑графикой, профессионального видеомонтажа или новых игр, процессор должен быть не ниже AMD Ryzen 7/9 и Intel Core i7/i9, причем последнего поколения. Для Intel это Comet Lake, Tiger Lake и Ice Lake 10‑го и 11‑го поколений, а для AMD — Zen2 и Zen3.

Видеокарта

На этот параметр при выборе ноутбука нужно обращать внимание тем, кто ищет игровой аппарат, планирует работать с мощными программами, редактировать видео и создавать 3D-объекты. Для этих целей нужна дискретная видеокарта от AMD или Nvidia. Они, как и процессоры, бывают разной ценовой категории.

Остальным пользователям подойдут ноутбуки с интегрированной видеокартой. Ее мощности достаточно для простых задач — работы с документами, интернет-серфинга, общения в социальных сетях.

Как узнать, шпионит ли за вами камера вашего смартфона? Вот инструкция

Оперативная память

Бюджетные модели ценой менее 250 долларов оснащены всего лишь 4 ГБ оперативной памяти. Этого объема может быть недостаточно для быстрой работы ноутбука. В сегменте недорогих устройств лучше выбирать ноутбуки с 8 ГБ или 16 ГБ ОЗУ. В целом, для большинства обычных пользователей достаточно 32 ГБ оперативной памяти. Больший объем ОЗУ нужен для профессионалов, работающих с мощными программами, или геймеров.

Место для хранения

В современных ноутбуках используются два типа накопителей: HDD и SSD. На них хранятся практически все данные пользователя. Исключение — операционная система, под которую отводится встроенная память. От типа накопителя, как и от процессора, зависит производительность ноутбука.

HDD

Это уже устаревший тип жесткого диска, который используют в бюджетных моделях. Из-за громоздкости, сложной конструкции и движущихся частей HDD не очень надежен, но стоит недорого.

SSD

Этот тип накопителя называют твердотельным. Кроме ноутбуков, такие накопители используются в планшетах и смартфонах. Их преимущества перед HDD: скорость и компактность.

Если сравнивать ноутбуки с HDD и SSD-накопителями, модель с твердотельным накопителем работает примерно в три раза быстрее устройства с жестким диском. Кроме того, SSD постоянно улучшаются, становясь компактнее и быстрее.

У SSD-накопителей тоже есть недостатки. Большинство из них имеют объем всего 128 или 256 ГБ. Варианты с 512 ГБ или 1 ТБ встречаются нечасто. Кроме того, у твердотельных накопителей ограниченный срок пользования — это тоже нужно учитывать при выборе ноутбука.

Иногда в продаже можно встретить модели сразу с двумя типами накопителей. В таких устройствах более быстрый SSD используется для системы, а HDD — для всего остального.

Эта «тайная» функция роутера ускорит интернет. Нужно сделать всего 2 движения

Операционная система

Самые распространенный операционные системы современных ноутбуков — Windows 11, macOS или Chrome OS.

Если пользователь не отдает предпочтение определенной платформе, выбор между ними может быть затруднительным. Вот сильные и слабые стороны каждой операционной системы.

Windows 10 или 11

Это самая популярная и гибкая платформа, на которой работает большинство ноутбуков. Она предлагает широкий спектр функций и постоянно улучшается. Откровенно слабых сторон у операционной системы Windows нет.

Apple macOS

По функциональности эта операционная система схожа с Windows 11, но у нее другой интерфейс. Минус Apple macOS в том, что она не поддерживает сенсорный ввод.

Chrome OS

Используется на недорогих хромбуках, имеет схожий с Windows интерфейс, но уступает последней в функциональности. Новые ноутбуки на Chrome OS умеют запускать приложения для Android, но не все они оптимизированы под форм-фактор ноутбука.

Хромбуки удобны для интернет-серфинга, общения в социальных сетях, проверки электронной почты. Они компактные и предлагают хорошую автономность по относительно невысокой цене. Кроме того, они менее подвержены заражению вредоносными программами.

Linux OS

Операционная система с открытым кодом встречается довольно редко в ноутбуках, но такие модели все же можно найти. Многие дистрибутивы Linux бесплатны. Операционная система позволяет пользователю гибко настроить ее под свои нужды.

Минус Linux OS — она не имеет большой популярности, поэтому не все программы ее поддерживают.

Экран

При выборе дисплея нужно отталкиваться от желаемого размера, разрешения и типа матрицы.

Небольшие экраны от 11 до 15 дюймов подходят для учебы и работы с документами. Для более серьезных задач и просмотра фильмов лучше выбирать ноутбуки с большими дисплеями от 16 дюймов, с высоким разрешением и повышенной частотой обновления.

Многие бюджетные устройства до сих пор выпускаются с экранами разрешением 1366x768 пикселей (HD). Оптимальный вариант — модели с панелями разрешением 1920x1080 точек (Full HD).

Экраны с более высоким разрешением стоят дорого и потребляют больше энергии, что сказывается на времени работы ноутбука в автономном режиме.

Стоит обращать внимание и на тип матрицы — от них тоже зависит качественные характеристики экрана.

TN-матрицы

Старый тип матриц, широко распространенный из-за невысокой цены. Используются в бюджетных и среднебюджетных моделях. По сравнению с более дорогими матрицами у них хуже контрастность и цветопередача, а при наклоне экрана картинка блекнет.

IPS-матрицы

У них естественная цветопередача, поэтому ноутбуки с этим типом матриц можно использовать для профессиональной работы с графикой, фотографиями и видео. Но по глубине черного цвета они уступают OLED.

VA-матрицы

Экраны с этими матрицами радуют глубокой цветопередачей и великолепной контрастностью, но в точности воспроизведения цветов они все же уступают IPS. При этом они немного дешевле IPS-матриц и могут подойти тем, кто ищет бюджетный ноутбук с качественной картинкой.

OLED/AMOLED-матрицы

Отличаются реалистичной картинкой, глубоким черным цветом и небольшим весом. Но со временем OLED-матрицы выгорают. К тому же стоят они дорого, из-за чего в бюджетных моделях не встречаются.

Экран ноутбука может быть глянцевым или матовым. Глянцевый дисплей сильно бликует на солнце, но у него более насыщенная картинка. Матовый экран подойдет тем, кто часто использует ноутбук вне дома.

Ваш телевизор следит за вами? Эксперты рассказали, куда попадает собранная информация. А как отключить?

Время работы

Даже если вы планируете использовать ноутбук только дома или на работе, лучше выбирать модели с хорошим временем работы в автономном режиме. В случае форс-мажора со светом у вас будет как минимум 5-7 часов работы, а в идеале — 9 часов и больше.

Учтите, что не все производители честны и могут лукавить, преувеличивая время работы устройства в автономном режиме. Поищите информацию о выбранной модели в объективных источниках, чтобы убедиться, что ноутбук действительно показывает заявленное время работы на одной батарее.

Интерфейсы и соединения

Чем больше в ноутбуке разъемов — тем лучше. Желательно, чтобы USB-портов было не менее трех. Через один будет подключена компьютерная мышка, второй нужен для подключения USB-устройств или смартфона, а в третий можно вставить флешку. Не будет лишним порт USB Type-C для подключения девайсов с подобным разъемом.

Перед покупкой лучше подумать, что вы будете подключать к ноутбуку: мышку, смартфон, внешний жесткий диск, веб-камеру и другие устройства.

Современные ноутбуки оснащаются несколькими типами разъемов:

USB — для подключения мышек, внешних накопителей, веб-камер, смартфонов и прочих устройств. Позволяет передавать данные, а также обеспечивает подзарядку поддерживаемых аппаратов. USB бывают двух типов: стандартные USB 2.0 (белого цвета) и USB 3.0 (синего цвета).

HDMI — для подключения мониторов и телевизоров.

DisplayPort — для подключения до четырех мониторов одновременно.

Thunderbolt — для высокоскоростной передачи данных (до 40 Гбит/с).

Если планирует часто использовать ноутбук вне дома, выбирайте устройства с поддержкой работы в сетях 4G LTE или 5G. Если необходим лэптоп с новейшими стандартами подключения, выбирайте аппараты с поддержкой Wi-Fi 6. Он обеспечивает более стабильное соединение и более высокую скорость, чем стандартный 802.11ac.

Что означает слово «спам» на самом деле? Рассказываем, при чем здесь мясо и викинги

Приводы DVD/Blu-ray

Среди современных ноутбуков трудно найти модели с оптическим приводом (дисководом). Если для вас важна возможность чтения или записывания дисков, можно дополнительно приобрести внешний DVD-привод.

Звук

Даже если вы приобретаете ноутбук для работы, то все равно наверняка будете смотреть на нем видео или слушать музыку, поэтому без качественной акустики не обойтись. Кроме того, нужно проверять, есть ли в понравившейся модели поддержка наушников и микрофона.

Из каких материалов должен быть сделан ноутбук?

Желательно, чтобы корпус устройства был из легкого, но прочного алюминия. Если он пластиковый, важно, чтобы он не был тонким и хлипким, иначе можно легко продавить крышку и повредить экран. Клавиатуру лучше выбирать с подсветкой — с ней можно работать и в темноте.

Нужна ли ноутбуку хорошая камера?

Камера в ноутбуке нужна лишь для видеосвязи, и обычно она невысокого разрешения. Выбирать лэптоп, руководствуясь качеством камеры, не лучшее решение. Лучше купить отдельную и более качественную веб-камеру, если это необходимо.

Безопасность и аутентификация

Многие современные ноутбуки оснащены встроенными средствами биометрической аутентификации пользователя: это может быть сканер отпечатка пальца или функция распознавания лица.

Качество технической поддержки

Крупные производители в состоянии обеспечить своевременную техническую поддержку своей продукции. Выбирайте ноутбуки известных брендов, или изучайте итоги ежегодных конкурсов технической поддержки, которые проводят профильные ресурсы.

Например, в 2023 году по итогам конкурса портала Laptopmag на лучшую техническую поддержку лучшими стали компании:

Razer;

Apple;

Lenovo.

В YouTube заявили, что отключат видео, если у вас на ПК стоит эта программа