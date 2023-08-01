Ваш телевизор следит за вами? Эксперты рассказали, куда попадает собранная информация. А как отключить?

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Опубликовано: 01.08.2023 09:34 , Обновлено: 01.08.2023

Кажется, количество умных телевизоров скоро превысит количество таких же владельцев этих устройств. Во всяком случае, в магазинах уже почти не найти телеприемники без встроенного Smart TV. В зависимости от производителя, умная начинка в той или иной степени облегчает проведенные у экрана часы. Но есть один нюанс - такие телевизоры следят за своими владельцами.

И без этого никак. Что именно делает smart TV умным? Те же самые вещи, которые, вероятно, убедили вас купить его, — персонализация, распознавание лиц, голосовые команды, видеочаты и подключение к цифровому дому.

Да, ваш smart TV наблюдает за вами в том смысле, что он собирает данные о том, что вы смотрите. Системы Smart TV surveillance используют автоматическое распознавание контента (ACR) для сбора данных о ваших привычках. Ваши умные телевизоры также могут быть оснащены камерой и микрофоном для облегчения сбора данных. А вы думали, чтобы сделать вашу жизнь лучше? Не только.

Слежка за пользователями с помощью телевизоров началась годы назад. Как сообщило издание Financial Times, исследователи из Северо-Восточного университета и Имперского колледжа Лондона ещё в 2019 году обнаружили, что несколько моделей смарт-телевизоров, в том числе от популярных брендов Samsung и LG, а также потоковые Roku и FireTV отправляли такие данные, как местоположение и IP-адрес, Netflix и сторонним рекламодателям. Другие интеллектуальные устройства, включающие динамики и камеры, отправляли данные пользователей “десяткам третьих лиц”, включая Microsoft и Spotify.

Команда учёных заявила, что третьи стороны получают с ваших телевизоров такие данные, как информация об устройстве, местоположении пользователей и, возможно, даже когда люди взаимодействуют со своим телевизором. “Таким образом, они могут знать, когда вы дома, а когда нет”, - рассказал профессор Дэвид Чоффнес, специалист по информатике из Северо-Восточного университета и один из авторов статьи.

Другой исследование показало, что пять самых продаваемых брендов смарт-телевизоров отслеживали привычки пользователей, даже когда те не сидели у экрана!

Также несколько лет назад, по данным ФБР, разработчики приложений для Vizio, LG и Samsung были уличены в слежке за зрителями. Кроме того, известно, что ЦРУ и МИ-5 смогли получить доступ к информации на смарт-телевизорах и прослушивать частные разговоры, используя камеру и микрофоны на этих устройствах.

Есть ли в вашем телевизоре микрофон и камера?

Итак, основной вопрос, который следует задать, таков: есть ли у моего smart TV камера или микрофон? Если да, то телевизор однозначно наблюдает за вами - но не всегда с какими-то жуткими целями. Та же камера Smart TV необходима для того, чтобы предоставить вам расширенные функции, на которые вы добровольно подписались, купив такой телевизор: видеочат, распознавание лиц, управление жестами и так далее.

Помните, что компании, производящие Smart TV, также продают собранные ими данные рекламодателям. А киберпреступники могут использовать вашу сеть Wi-Fi, чтобы взломать ваш Smart TV, получить доступ к его камере.

[info_b]Если в вашем телевизоре есть встроенная камера, она будет указана в руководстве пользователя — не нужно беспокоиться о скрытых камерах, установленных тайно.[/info_b]

Камеры в телевизорах часто размещаются в центре верхней панели или внизу, по краю вокруг экрана телевизора. Чтобы найти камеру на телевизор, обратите внимание на маленькую круглую линзу.

Как умный телевизор следит за вами?

Шпионаж за Smart TV происходит, когда ваш подключенный к Интернету телевизор собирает данные о том, что вы смотрите. Умные телевизоры собирают огромные объемы данных якобы для улучшения ваших впечатлений от просмотра, а также для монетизации этих данных с помощью таргетированной рекламы.

Умные телевизоры собирают данные, наблюдая за тем, что вы смотрите, включая ваши предпочтения в кабельном, спутниковом, потоковом, онлайн-телевидении и даже в видеоиграх. При наличии, система видеонаблюдения Smart TV использует технологию автоматического распознавания контента (ACR) для сбора этих данных и продажи их рекламодателям. А ещё они слушают, что вы говорите.

[info_b]Ваш профиль пользователя (все собранные телезивором о вас данные) содержит демографические данные (возраст, этническая принадлежность, пол, образование) и ваш IP-адрес, который предоставляет конкретную информацию о вашем местоположении и, возможно, вашем социально-экономическом статусе.[/info_b]

Как отключить слежку в телевизоре?

Независимо от того, какая модель бренд телевизора стоит у вас дома, вот наиболее важные способы защитить ваш smart TV от слежки за вами:

Разберитесь в функциях вашего smart TV и в том, как их ограничить. Начните с простого поиска в Интернете по номеру модели вашего телевизора и словам “микрофон”, “камера” или “конфиденциальность”. Например, выполните поиск “Конфиденциальность LG smart TV 55LA8600” или “Камера Samsung smart TV UA46F8000AR”. Так вы найдете инструкцию и способы выключить камеру и микрофон.

Не полагайтесь на настройки безопасности по умолчанию. Измените пароли, если это возможно, и узнайте, как отключить слежку в настройках. Если вы не можете, подумайте о приобретении другого телевизора.

Прикройте объектив камеры куском черной изоленты или плотного картона. Таким способом пользуется даже основатель Facebook Марк Цукерберг. Если вы не можете найти камеру, но знаете, что она есть, потому что в вашем телевизоре есть встроенный видеочат, откройте приложение для видеочата (например, Skype) и перемещайте кусок картона, пока экран не станет затемненным.