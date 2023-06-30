В YouTube заявили, что отключат видео, если у вас на ПК стоит эта программа

Опубликовано: 30.06.2023 10:59 , Обновлено: 30.06.2023

В пресс-службе видеосервиса YouTube сообщили, что пользователи, у которых на компьютере установлены определенные программы или расширения, вскоре не смогут смотреть видео.

Речь идет про приложения и расширения, которые блокируют показ рекламы, скрывают маркетинговые сообщения в роликах.

Пока новый алгоритм проходит тестирование, он предполагает систему предупреждений. Если пользователь наберет три страйка (система предупредит о каждом), то зрителю отключат доступ к видеороликам.

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Предполагается, что у юзера будет два выхода: или отключить блокировщик рекламы, или перейти на платную подписку, где рекламы нет. На такие шаги компания решила пойти, так как отключение рекламы негативно сказывается не только на выручке YouTube, но и пользователях, монетизирующих свои ролики, отметил Onliner.

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