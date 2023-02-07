«Горизонт» объявил о продаже «еще более мощного» ноутбука. Почем?

Опубликовано: 07.02.2023 08:51 , Обновлено: 07.02.2023

Белорусское предприятие «Горизонт» вечером 6 февраля объявило о старте продаж своего второго ноутбука из линейки H-book 15 MAК4. Там заявили, что он «еще более мощный», чем предыдущий.

В компании похвалились, что H-book 15 MAК4 (T52E4W) – это «мощный гаджет», оснащенный «лучшим в своей ценовой категории производительным процессором» Intel Core-i5 1155G7.

Также производитель рассказал, что новый H-book обладает «8 гигабайт памяти» и «сверхбыстрым накопителем» на 512 гигабайт.

Кроме того на «Горизонте» уверяют, что операционная система «работает плавно даже при одновременном открытии множества вкладок браузера и таблиц» и что ноутбук можно использовать «в режиме локального воспроизведения видео в формате Full HD до семи часов или до десяти – в режиме онлайн-серфинга».

Стоит такой ноутбук в Беларуси почти 2000 BYN (1999 BYN). Но его пообещали продавать в течение первой недели за 1799 BYN.

А еще «Горизонт» объявил о старте продаж этого ноутбука в России.

Также на сайте предприятия сказано, что другие модели «сейчас находятся на стадии производства и поступят в продажу в 2 квартале 2023 года». Например, ожидают поступления следующих моделей:

Ранее гендиректор ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт» Юрий Предко обещал, что в 2023 году предприятие выпустит более 80 моделей ноутбуков.

Напомним, в конце декабря «Горизонт» начал продавать первые ноутбуки в модели H-book MAK4 (T74E4W). А впервые его презентовал Александр Лукашенко 1 сентября на встрече со школьниками. Он признался, что «в нем около 12% белорусского» и пообещал, что к концу 2022 года «будет 30%».